Morreu Rosalina Machado, "uma das melhores profissionais do mundo"

Foi a primeira mulher portuguesa a liderar uma multinacional, a Ogilvy & Mather Portugal, mas mais do que isso, Rosalina Machado foi sempre uma líder. Soube ombrear e ir mesmo além de muitos homens de negócios da sua geração e uma grande senhora, reconhecida em Portugal e no mundo.

Até 2009, ocupou o lugar de chairwoman da Ogilvy, virando-se depois para as empresas da família e o Belcanto, em parceria com o marido.

Morreu hoje na sequência de um cancro no pulmão contra o qual lutava há anos - um dia depois do marido de há mais de 50 anos, Francisco Tavares Machado, vítima de covid.

"Morreu uma das melhores profissionais do mundo da comunicação, publicidade, marketing e o mais que quiserem que Portugal teve até hoje. Afirmou-se no mundo empresarial como poucos e, no seu tempo, como muito poucas. Uma mulher linda, elegante, sabia ensinar com diplomacia, ceder e ser dura", reagiu no Facebook António Cunha Vaz, amigo de Rosalina Machado.

