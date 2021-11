Morreu o diretor criativo da Louis Vuitton

O designer norte-americano Virgil Abloh, de apenas 41 anos e diretor criativo da marca de luxo Louis Vuitton, morreu este domingo após uma luta de dois anos contra um cancro "raro e agressivo", segundo anunciou a família.

"Estamos devastados por anunciar a morte do nosso adorado Virgil Abloh, pai, marido, filho, irmão e amigo dedicado", segundo uma nota publicada no Instagram do designer.

O também dono da marca de moda Off White sofria de um angiossarcoma cardíaco, que lhe foi diagnosticado em 2019.

"Durante mais de dois anos, Virgil lutou corajosamente contra uma forma rara e agressiva de cancro. Ele escolheu travar essa batalha em privado, passando por inúmeros tratamentos, tudo enquanto coordenava várias instituições da moda, das artes e da cultura", pode ler-se ainda na publicação.

Também o presidente do grupo LVMH, Bernard Arnault, afirmou publicamente o seu pesar: "Estamos chocados com esta notícia. O Virgil não era apenas um génio e visionário, era também um homem com uma alma bela e uma grande sabedoria. A família LVMH junta-se a mim neste momento de grande tristeza", escreveu no Instagram.