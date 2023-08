Morreu o antigo jornalista do DN António Vinagre

Morreu o jornalista António Vinagre, que correspondente do Diário de Notícias no Algarve, nos anos 80 e 90. Morreu este sábado aos 77 anos, depois de alguns dias internado no Hospital de Portimão.

Segundo se pode ler no obituário do jornal Sul Informação, António Vinagre estudou Filosofia e Teologia em Lisboa, onde começou a trabalhar na revista Flama. Trabalhou depois na A Capital e na ANOP (Agência Noticiosa de Portugal) antes de se mudar para o Algarve, tendo trabalhado como correspondente e fundado a delegação do Diário de Notícias em Portimão em 1989. Com a extinção da delegação do DN em Portimão, passou a chefiar a delegação do jornal em Faro.

Ao longo da sua carreira, António Vinagre ganhou diversos prémios de jornalismo e inspirou vários jovens jornalistas. Era um apaixonado pela música - fundou o Grupo Coral de Portimão - e cantor ocasional de fado, tendo inclusive feito parte do grupo Ecos de Coimbra.

"Vivia esta sua paixão de forma intensa e esclarecida. Sempre disponível para cantar em qualquer parte nunca regateou cachés, nem locais.. o prazer dele era cantar (...) Era à sombra duma guitarra de Coimbra que ele soltava a sua alma inquieta e se deixava elevar de forma quase mística, nos acordes duma balada (talvez tendência dos seus conhecimentos musicais adquiridos no seminário)", escreveu José Maria Oliveira, amigo e que com ele fazia parte dos Ecos de Coimbra no Facebook.

Alentejano, nasceu em Cuba e isso quase era notícia. Segundo contava o próprio um dia, como jornalista da ANOP, acompanhou a visita do então Presidente da República Ramalho Eanes ao Brasil, país que vivia uma ditadura militar e não tinha relações com o governo cubano, por isso deixar entrar alguém nascido em Cuba era impossível. Foi preciso explicar que era Cuba, mas do Alentejo, em Portugal...

Viveu os últimos 25 anos em Montes de Alvor, no Algarve.