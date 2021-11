Morreu Isabel Pardal Monteiro umas das fundadoras de associação de apoio a pessoas com autismo

Uma das fundadoras da primeira associação portuguesa para apoio a pessoas com autismo Isabel Cottinelli Telmo Pardal Monteiro morreu no domingo, aos 91 anos, informou esta segunda-feira a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo.

A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA-Lisboa) lamentou o desaparecimento da docente universitária, que participou "em tudo o que se relacionou com a defesa e implementação dos direitos das pessoas com autismo".

Numa nota enviada à Lusa, a APPDA-Lisboa refere que Isabel Cottinelli Telmo Pardal Monteiro participou na fundação, em 1971, da primeira associação criada em Portugal para apoio a pessoas com autismo e às suas famílias e contribuiu para a criação da associação internacional Autisme-Europe, da qual foi vice-presidente durante 18 anos.

Em 2003, promoveu a fundação da Federação Portuguesa de Autismo, tendo presidido ao seu conselho executivo até 2020.

Fonte da APPDA-Lisboa adiantou que as cerimónias fúnebres terão lugar na quarta-feira. Irá realizar-se uma cerimónia ao ar livre no exterior do crematório do Cemitério dos Olivais, às 10.15, à qual se seguirá a cremação às 11.00.