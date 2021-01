Morreu Freddy, o cão mais alto do mundo

Freddy, que estava no livro de recordes do Guinness por ser o cão mais alto do mundo, morreu esta semana, aos oito anos e meio, na sua casa em Essex, no Reino Unido.

O Dogue Alemão (ou Grand Danois) media 103,5 centímetros desde a pata até ao ponto mais alto das suas costas. De pé, media 2,26 metros. Pesava 95 quilos.

"Ele era a minha vida. A minha razão. A minha alegria. A minha irritação. A minha felicidade e a minha tristeza final. Ele era o meu coração, o meu Dogue Alemão. O meu um num milhão e amado pelo mundo inteiro", disse a sua dona, Claire Soneman, ao livro de recordes do Guinness, onde figurava desde 2016.

No Instagram, Freddy tinha mais de 17 mil seguidores. Claire contou que quando ele chegou à sua vida, ainda cachorro, não sabia que ele iria crescer assim tanto. De facto ele era o mais pequeno da ninhada e foi retirado mais cedo à mãe do que era suposto porque não se conseguia alimentar bem. Claire adotou ainda outro Grand Danois, a irmã de Freddy, Fleur.