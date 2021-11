Montemor-o-Velho prolonga fecho de serviços municipais até domingo

O município de Montemor-o-Velho prolongou a ativação do Plano de Emergência Municipal e assim os edifícios dos Paços do Concelho, do centro de alto rendimento, da biblioteca, do arquivo e do pavilhão continuarão encerrados até domingo.

A Câmara Municipal ativou o Plano de Emergência Municipal na segunda-feira devido à situação epidemiológica nos serviços municipais.

De acordo com um comunicado, o município renovou o despacho até dia 07 de novembro, domingo, dia onde será feita uma nova avaliação da evolução da pandemia de covid-19 no concelho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar da situação epidemiológica estar "minimamente controlada", a autarquia refere que não é possível assegurar que os trabalhadores "não possam ser portadores do vírus e contaminar terceiros, em contacto presencial".

Em resultado da renovação do despacho, o atendimento ao público presencial vai continuar encerrado, "por prevenção e proteção dos trabalhadores e de toda a comunidade".

"Os edifícios dos Paços do Concelho, do centro de alto rendimento, da biblioteca, do arquivo e do pavilhão continuarão encerrados temporariamente até reavaliação no próximo domingo", informou aquele município do distrito de Coimbra.

Os serviços municipais vão continuar disponíveis e a funcionar pelos meios não presenciais, nomeadamente por atendimento 'online' nos serviços 'online', 'email' ou telefone.

O edital para conhecimento geral encontra-se publicado no 'site' do município.