The Spirit of Albuquerque é o nome de batismo do catamaran de duplo casco em mostra no Smithsonian National Air and Space Museum, no estado norte-americano da Virgínia. A 17 de agosto de 1978, o aparelho concluía uma jornada há muito almejada. Após 137 horas e seis minutos de travessia, o The Spirit of Albuquerque unia as duas costas do oceano Atlântico, numa viagem com perto de 5 000 Km, cumprida a 35 Km/h. Feito que o catamaran observou longe das ondas oceânicas. A nave concluiu a meta traçada pelos pilotos Ben Abruzzo, Maxie Anderson e Larry Newman a 5 000 metros de altitude, a partir do estado norte-americano do Maine para pousar num milheiral perto de 70 Km a noroeste de Paris. O The Spirit of Albuquerque é a gondola de um balão de ar quente denominado Double Eagle II. A estratégia de dotar a gondola com a forma de um catamaran prevenia uma eventual missão abortada sobre as águas atlânticas e a consequente queda no mar. A jornada de 11 a 17 de agosto, num voo não motorizado com transporte de humanos, traçava a fronteira entre o sucesso e as 17 tentativas malogradas de unir os dois lados do oceano, iniciadas em 1873 (num voo de 72 Km).

Cento e trinta e quatro anos antes do Double Eagle II fazer notícia, um outro balão de ar quente motivou história nas páginas de um jornal nova-iorquino. A 13 de abril de 1844, o The Sun dava nota com alarido de um feito para a época. Um balão de ar quente cumprira a viagem atlântica em três dias. O feito cabia a um grupo de oito homens, comandados por Monck Mason. Os leitores agitavam-se. O sonho humano de se elevar no céu e percorrê-lo tinha tanto de incrível como de pueril em meados do século XIX. Em 1783, França assistira às primeiras tentativas de erguer humanos e animais em direção às nuvens nos voos de balão de hidrogénio dos irmãos Anne e Nicolas Robert. Dois anos depois, Jean-Pierre Blanchard e John Jeffries "pulavam" num balão de ar quente os 33 Km de distância que medeiam as duas margens do Canal da Mancha. Agora, a humanidade percorria perto de 5 000 Km num trio de dias entre a Europa e a América do Norte. Feito que impulsionou a corrida dos leitores à sede do The Sun na expectativa de adquirirem um exemplar do jornal. Para memória futura, o feito de Monck Mason e companheiros ficaria apelidado de "A Farsa do Balão". Findos dois dias, a publicação retratava-se: a notícia assumia contornos irreais, devedores de um género literário embrionário na época, a ficção científica. A jornada ricamente detalhada nos seus pormenores técnicos, nomeadamente no design do balão e sistema de propulsão, trazia a assinatura de um escritor. Então com 34 anos Edgar Alan Poe revelava a sua verve no artigo que assinava no The Sun. A viagem a bordo do balão Victoria ganhara contornos realistas com a inclusão de personalidades da época como o escritor Harrison Ainsworth. Monck Mason, ainda que ficcionado, inspirava-se na obra e feitos do flautista, escritor e balonista irlandês Thomas Monck Mason. Em 1835, Mason empreendera a ligação em balão de ar quente entre a França e a Alemanha. Fê-lo em 18 horas. Feito relatado em livro no ano de 1836, detalhando os 600 Km de viagem entre Londres e Weiburg.