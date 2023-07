Ministro diz estar empenhado em chegar a entendimento com médicos

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse esta quinta-feira, estar "muito empenhado" no diálogo com os representantes dos sindicatos dos médicos e concentrado na possibilidade de chegar a um entendimento nas negociações.

"Estou muito empenhado no processo de diálogo e estou concentrado na possibilidade de estabelecermos um entendimento", afirmou o ministro, à margem da inauguração da Unidade de Saúde de Eixo, em Aveiro.

Questionado pelos jornalistas se havia "uma solução" para terminar com as greves convocadas pelos sindicatos representativos dos médicos, Pizarro preferiu acentuar as reuniões que o Ministério da Saúde tem agendadas com os sindicatos para esta sexta-feira e para as próximas segunda e terça-feira.

"Farei tudo o que estiver ao meu alcance para chegar a um acordo", acrescentou.

Destacando que a preocupação do Ministério da Saúde é "combinar a defesa do interessa das pessoas" com a "valorização dos profissionais", o ministro escusou-se a comentar se, face às críticas dos sindicatos de que as medidas apresentadas pela tutela são insuficientes, seria possível chegar a acordo.

"Esse debate vai ser feito na mesa de negociação", referiu.

Já quanto ao facto de estarem convocadas novas greves, o ministro considerou "estranho" a realização das mesmas quando decorrem as negociações, dizendo, contudo, respeitar que os sindicatos não o considerem.

A greve dos médicos decretada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM) teve uma adesão média de 95%, no segundo e último dia da paralisação, de acordo com a presidente do sindicato.