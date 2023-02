Ministro da Saúde nega encerramento de maternidades públicas

O ministro da Saúde negou esta quarta-feira que esteja previsto encerrar maternidades públicas e reiterou que o atual modelo de rotação do funcionamento destes serviços está a ter resultados positivos, voltando a ser avaliado no final do primeiro trimestre.

"Não vai haver e não está previsto o encerramento de nenhuma maternidade pública", afirmou Manuel Pizarro aos jornalistas, reagindo à informação avançada na terça-feira pela RTP da existência de uma nova proposta da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia que poderia levar a fechar oito urgências de obstetrícia e ginecologia, atendendo apenas grávidas com pelo menos 22 semanas e referenciadas.

Em declarações à margem da apresentação do relatório "O Estado da Saúde nas Prisões na Região Europeia da OMS" [Organização Mundial de Saúde], na sede do Infarmed, em Lisboa, o governante reiterou que "o sistema está a funcionar bem, com segurança para os profissionais, mas, sobretudo, conforto, segurança e qualidade para as mulheres grávidas".

Manuel Pizarro recordou os testes durante os fins de semana do Natal e do Ano Novo para defender a eficácia do modelo de rotatividade que está em vigor para as maternidades até ao final do primeiro trimestre, ao enfatizar a "tranquilidade e segurança" nesses períodos "reconhecidamente muito difíceis" e o nascimento de 849 bebés nestas maternidades.

"Havendo dificuldades no funcionamento das maternidades, tomámos a decisão, através de uma proposta da direção executiva do SNS, de não proceder ao encerramento de nenhuma maternidade e experimentámos um modelo em dois fins de semana reconhecidamente muito difíceis -- o do Natal e o do Ano Novo -, que é um modelo de rotação do funcionamento das maternidades, de forma a garantir qualidade, segurança e previsibilidade para as grávidas e para os profissionais. Esse modelo funcionou muitíssimo bem", assinalou.

De acordo com a notícia da RTP, estariam em causa as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier, Vila Franca de Xira, Loures, Barreiro, Setúbal, Abrantes e Caldas da Rainha, que apenas passariam a receber grávidas referenciadas e com queixas definidas. Contudo, o ministro da Saúde vincou que o assunto "não está em cima da mesa".

"Essa medida não resolve nada por dois tipos de razões: Seria inaceitável encerrar maternidades que estão a uma grande distância e que colocariam as futuras mães a uma grande distância da maternidade mais próxima, o que seria grave do ponto de vista do acesso destas pessoas; nos casos das maternidades localizadas em zonas urbanas mais densas, seria um erro encerrar serviços de obstetrícia onde estamos a formar novos profissionais", observou.

E sentenciou: "Se o que mais precisamos é de novos profissionais, se encerrarmos os sítios onde eles se formam estamos a concorrer contra a nossa própria causa. Portanto, não está na nossa cogitação encerrar nenhuma maternidade pública".

"Vamos fazer os possíveis e impossíveis para não fechar blocos de partos"

Também esta quarta-feira, mas na comissão parlamentar de Saúde, Fernando Araújo, ​​​​​​​diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), garantiu que irá fazer "os possíveis e impossíveis" para não fechar blocos de parto, para não prejudicar o acesso aos serviços nem reduzir as capacidades de formação e investigação.

"Vamos fazer os possíveis e impossíveis para não fechar blocos de partos. Fechar blocos de partos, de forma irreversível, conduz a que as restantes valências acabem por fechar", disse, acrescentando que a programação de funcionamento de serviços de obstetrícia do plano Nascer em Segurança, lançada no natal, funcionou "sem uma única falha".

"Sete semanas depois, o plano funcionou sem uma única falha", repetiu, depois de questionado pelos deputados.

Fernando Araújo disse ainda que, se não fosse com esta abordagem, por esta altura, próximo do fim de semana de Carnaval, "estaríamos à espera de sexta-feira para prepara as escalas de fim de semana".

"Com este planeamento estratégico, captamos recursos e evitamos encerramentos", disse o responsável, sublinhando ainda a importância de, dando previsibilidade sobre o funcionamento de serviços, aumentar a confiança no SNS.