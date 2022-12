Ministro da Saúde lembra "papel pioneiro" de Fernando de Pádua

O ministro da Saúde recebeu, esta quinta-feira, "com profunda consternação" a notícia da morte de Fernando de Pádua, aos 95 anos. Manuel Pizarro recordou o "papel absolutamente pioneiro" do professor do coração "na prática e divulgação da prevenção e na educação para a Saúde".

"Médico Cardiologista, Professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, criou a Fundação Portuguesa de Cardiologia e é um nome maior na consolidação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, sendo justamente reconhecido como "Professor do Coração", referiu o governante em comunicado enviado às redações.

Manuel Pizarro referiu que Fernando de Pádua, "pai da Medicina Preventiva em Portugal", assumiu um "papel absolutamente pioneiro na prática e divulgação da prevenção e na educação para a Saúde, sempre em prol do bem-estar e da saúde dos portugueses".

Pela "tão nobre missão", Fernando de Pádua recebeu o Prémio Nacional de Saúde, em 2007, e o Prémio Saúde Sustentável, em 2018, lembrou o ministro da Saúde.

Destacou "um percurso de vida longo e singular" do médico cardiologista, "notável pela sua vontade de viver". "Conciliou sempre as suas qualidades humanas, próximo, alegre e disponível, com a excelência profissional, ao dedicar uma parte substancial da sua vida à promoção de hábitos de vida saudáveis".

Pizarro declarou ainda que, "neste doloroso momento, perdura a certeza de que o legado do Professor Fernando de Pádua se perpetuará no enorme lastro do trabalho que nos deixa, mas também através da missão da Fundação Professor Fernando de Pádua para a Promoção da Saúde e Melhor Qualidade de Vida".

O Ministério da Saúde presta, assim, a "mais sentida homenagem" a Fernando de Pádua "pela dimensão humana e exercício da sua missão enquanto médico" e endereça as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos os que se cruzaram com o "professor coração".