Ministro da Saúde garante que grávidas são atendidas "com qualidade e segurança" no SNS

Segundo o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, de acordo com os dados de 2022, Portugal continua entre os melhores países do mundo nos indicadores de saúde maternoinfantil. No entanto, não deixou de manifestar preocupação por nem tudo estar a funcionar em pleno.