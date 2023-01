Ministro da Educação quer "iniciar outros processos negociais" com professores

O ministro da Educação manifestou esta quarta-feira no parlamento a intenção de iniciar "outros processos negociais" com os professores, recordando o atual "contexto de contestação". A intenção de João Costa surge no dia em que mais de uma centena de professores se manifestou junto ao agrupamento de Escolas de Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia, contra as propostas apresentadas pelo Governo, designadamente no que respeita aos concursos.

"Assistimos, neste momento, a um contexto de contestação por parte dos professores. Esta é, pois, uma oportunidade de reafirmar a nossa total disponibilidade para continuar a negociar as matérias em que temos vindo a trabalhar e também para expressar a nossa vontade de encetar outros processos negociais ao longo da legislatura", afirmou João Costa, na intervenção inicial na Comissão de Educação e Ciência, que está a decorrer hoje no parlamento.

Os professores, que terminaram o primeiro período de aulas com protestos e greves, retomaram esta semana as paralisações e manifestações em protesto contra a precariedade na carreira docente e as condições de trabalho mas também contra as propostas do Governo para a revisão do regime de recrutamento.

"O processo negocial está a decorrer e apontámos para janeiro a continuidade das negociações", recordou hoje João Costa, sublinhando que "o processo negocial não foi interrompido".

"Conhecemos as preocupações dos professores e, por isso, desde o início da legislatura, temos mantido um diálogo constante, transparente e franco com todas as organizações sindicais, diálogo esse que pretendemos continuar e consolidar", acrescentou.

O ministro recordou aos deputados, mas também "a cada um dos professores", as propostas do Governo, "assumindo claramente que um processo negocial assenta na apresentação de propostas, na receção de contrapropostas e na afirmação clara de que nada está fechado enquanto a negociação decorre".

"É nosso objetivo encontrar pontos de acordo", concluiu.

João Costa reafirmou ainda que os professores não vão passar a ser contratados pelas autarquias, um modelo que nunca "estará em cima da mesa", até porque também desagrada ao ministério.

"O Governo nunca propôs - repito, nunca - qualquer processo de municipalização do recrutamento de professores, aliás rejeitando-o sempre", afirmou João Costa durante a audição parlamentar na Comissão de Educação e Ciência.

Os sindicados e o ministério iniciaram no final do ano passado as negociações para um novo modelo de colocação e contratação de professores e começou a correr entre os docentes a ideia de a contratação poder passar para as mãos das autarquias.

No entanto, João Costa voltou a sublinhar que a transferência de competências da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para as CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) "não comporta nenhuma atribuição na área do recrutamento de professores".

No parlamento, o ministro garantiu que só há transferência de recursos humanos de pessoal não docente.

"Àqueles que se mobilizam para gritar que são contra a contratação de professores pelos municípios, resta-nos apenas dizer que essa voz é também a nossa e que, por isso mesmo, essa hipótese não está nem estará em cima da mesa no Governo do Partido Socialista", reafirmou durante a audição regimental, que está a decorrer na Comissão de Educação e Ciência.

Apesar das explicações, a deputada social-democrata Maria Emília Apolinário voltou questionar o ministro: "Gostava de esclarecesse melhor o novo modelo de colocação e concurso de professores sobre quais as competências que passam para as autarquias?".

"Não passa nenhuma", respondeu João Costa.

Os docentes têm agendadas greves para todo o mês de janeiro, além de vários protestos e uma marcha a 14 de janeiro organizadas por vários sindicatos.

O Sindicato de Todos os Professores (STOP) avançou com uma greve por tempo indeterminado, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) também retomou as greves ao sobretrabalho e às horas extraordinárias, que tinham sido iniciadas em 24 de outubro.

No mesmo sentido, também o Sindicato Independente dos Professores e Educadores (SIPE) convocou uma greve parcial, igualmente em protesto contra algumas propostas de alteração ao regime de recrutamento. Neste caso, a paralisação é apenas ao primeiro tempo de aulas de cada docente, o que significa que os professores poderão estar em greve em diferentes momentos do dia.

"Queremos mesmo negociar com os sindicados medidas que vão para além da norma travão", deu como exemplo o ministro referindo-se à necessidade de vincular mais docentes.

"Temos este objetivo de aumentar muito o número de lugares em quadros de escola e reduzir o recurso ao quadro de zona pedagógica", acrescentou, defendendo que esse mecanismo "foi criado para efeitos de substituição".

Mais de uma centena de professores protestaram em Gaia

Mais de uma centena de professores protestou esta quarta-feira junto ao agrupamento de Escolas de Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia, contra as propostas apresentadas pelo Governo, designadamente no que respeita aos concursos.

Ao segundo dia de greve ao primeiro tempo do horário de cada docente, que se iniciou na terça-feira, com uma adesão estimada pelo sindicato em 80%, e que deveria terminar no dia 13, Júlia Azevedo, presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), admitiu prolongar o aviso de greve até final deste mês.

"Estamos aqui hoje porque existe um descontentamento geral, a alteração ao modelo de recrutamento de professores foi precisamente a gota final que fez transbordar o copo", considerou.

Júlia Azevedo afirmou que os docentes têm "duas grandes exigências": A primeira é a colocação de professores por graduação profissional e a segunda é a abertura de novos processos negociais que reponham a dignidade docente.

"Nunca aceitaremos a colocação de professores por perfis de competências, nem por contratação direta. Nunca aceitaremos a cunha na educação", disse, referindo-se "ao recrutamento pelos diretores" e "à distribuição dos professores por perfis de competência".

E frisou: "Seremos sempre contra e só aceitaremos a colocação de professores por graduação profissional".

Em relação à abertura de novos processos negociais que reponham a dignidade docente, Júlia Azevedo apontou "a contagem de tempo serviço, o fim das quotas, os horários de trabalho e a aposentação, entre outras".

"Exigimos que nos devolvam a essência de ser professor porque neste momento não há quem queira ser professor. Isto é um problema que afeta todos. O país sem professores é um país que cai na escuridão. É por isso que estamos aqui nesta luta e vamos até ao fim, porque a luta é dura, mas mais dura ainda é a razão que nos assiste, como dizia Zeca Afonso. Estamos aqui até ao fim", acrescentou.

A convocação de uma greve ao primeiro tempo de cada docente permite prolongar a greve ao longo do tempo, disse a sindicalista, explicando: "Sabemos que estamos numa maratona, ou seja, vamos ter de ter forças para acompanhar este movimento ao longo do mês de janeiro inteiro".

Júlia Azevedo disse ainda que o SIPE vai entrar "em convergência com todas as forças sindicais noutras formas de luta", porque só unidos os professores vencerão.

Apelou ainda ao ministro da Educação para que "veja esta força e perceba que está nas suas mãos parar esta mobilização e reunir com os docentes".

Além do recuo às alterações propostas pelo ME nos concursos, os professores exigem ainda a abertura de processos negociais com o Governo para a eliminação do regime das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões com efeitos retroativos pela recuperação integral do tempo de serviço, a redução da componente letiva por idade igual em todos os níveis de ensino revertendo para a componente individual de trabalho, a alteração ao regime da mobilidade por doença, o fim da precariedade na contratação com vinculação automática ao fim de três anos de serviço, a reposição da perda salarial, as não ultrapassagens na carreira entre docentes menos graduados por docentes mais graduados, entre outras.

O SIPE acusa a tutela de nada fazer para resolver o envelhecimento da classe docente, a sobrecarga de horários e de trabalho, e o desgaste daí resultante, além da precariedade na carreira docente.

"As políticas do Governo estão a esvaziar o setor da educação em Portugal. Temos um Ministério da Educação adepto do show-off, que é incapaz de assumir a gestão de assuntos fundamentais para o ensino no país e penaliza constantemente os professores, além de estar a penalizar os alunos e o futuro do país", criticou Júlia Azevedo.

Segundo a presidente do SIPE, as alterações que a tutela quer impor "são inaceitáveis e vão prejudicar gravemente as vidas e carreiras dos professores, sendo transversais aos professores contratados, aos quadros de zona pedagógica ou aos quadros de agrupamento. É por isso mesmo que os professores estão determinados a agir em conjunto, não só para travar estas intenções do ME, como para exigir de volta tudo o que lhes foi retirado", acrescentou.