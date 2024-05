Ministério Público investiga. Afinal, o que está em causa no caso das gémeas brasileiras?

Inquérito "não corre sobre pessoa determinada", mas MP quer conhecer processo que envolveu as crianças tratadas no Santa Maria com um dos medicamentos mais caros do mundo. Em relação a eventual intervenção do Presidente da República, se tal se confirmar, a ação teria de ser votada no Parlamento e a investigação correria no Supremo.