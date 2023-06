Ministério Público faz buscas no Hospital de Guimarães por suspeitas de corrupção

Estão a ser realizadas buscas no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, e em mais de uma dezena de locais, por suspeitas de corrupção e outros crimes, revelou esta terça-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo uma nota publicada no 'site' da PGR, as buscas abrangem também outras instituições, como a Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital da Senhora da Oliveira ou o Rotary Club de Guimarães, e empresas do setor de tecnologia médica. Além de Guimarães, as diligências acontecem ainda no Porto, em Lisboa, em Oeiras e na Amadora.

A Polícia Judiciária informa, em comunicado, que a operação policial, denominada "Salus", visa a "execução de 12 mandados de busca e apreensão, visando uma Unidade Hospitalar E.P.E. (entidade pública empresarial) e onze sociedades comerciais ligadas ao setor da saúde"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A investigação, que é liderada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e tem o apoio da Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ), está associada ao relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) ao Hospital da Senhora da Oliveira, na sequência da criação da Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular.

Em causa, de acordo com o MP, pode estar a prática dos crimes de "administração danosa, corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional".

"A investigação tem por objeto, ademais, suspeitas de que a instalação da UDIC [Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiológica], ao contrário do que foi veiculado publicamente, não tenha sido financiada por donativos da sociedade civil, mas sim por sociedades comerciais com interesses na área da saúde, as quais vieram posteriormente a celebrar contratos com a Unidade Hospitalar, no valor de aproximadamente 21 milhões de euros, em condições bastante desfavoráveis para o erário público", refere a nota da PJ.

Participam na operação "Salus" investigadores e peritos da PJ, um juiz de instrução Criminal, sete magistrados do Ministério Público do DCIAP e ainda sete elementos da IGAS (Inspeção Geral das Atividades em Saúde), indica ainda a Polícia Judiciária na nota divulgada.

A Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular ficou concluída em 2018, mas só começou a funcionar enquanto Serviço de Hemodinâmica em março de 2023, segundo anunciou então o Hospital da Senhora da Oliveira -- Guimarães, EPE.

A obra custou cerca de dois milhões de euros, angariados pela Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital Senhora da Oliveira, e a justificação inicial da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) para impedir a abertura do serviço foi a de que Guimarães estava de fora da rede de referenciação para os serviços de hemodinâmica do país.

Foi reportado em novembro de 2019 que o serviço não estava a ser usado por falta do aval do Ministério da Saúde, mas, à data, a ARS Norte justificou que aquele serviço ainda não estava a ser utilizado por necessidade de "reorganização da Rede de Referenciação Hospitalar", após o fim da parceria público-privada do Hospital de Braga.

Notícia atualizada às 13:57