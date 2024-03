Ministério Público acusa 16 ativistas da Greve Climática de desobediência

O Ministério Público considerou que a manifestação junto ao local onde acontecia o Conselho de Ministros, no dia 14 de setembro, "com a participação presencial de todos os ministros, assim como do primeiro-ministro", não foi autorizada, "nem requerida a nenhuma entidade administrativa".