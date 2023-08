Ministério da Saúde lança 139 vagas para formar farmacêuticos especialistas

O segundo concurso de acesso à Residência Farmacêutica, o programa de formação pós-graduada para farmacêuticos, que arrancou em janeiro deste ano, vai contar com 139 vagas.

A informação é anunciada pelo Ministério da Saúde em comunicado, tendo em conta o despacho publicado em Diário da República, assinado pelo Ministro das Finanças, pela Secretária de Estado da Administração Pública e pelo Secretário de Estado da Saúde.

A prova de ingresso para a residência farmacêutica, que é uma espécie de internato médico, vai decorrer no dia 28 de setembro, permitindo assim que um novo grupo de licenciados em farmácia inicie formação diferenciada nas áreas de Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas e Genética Humana, em janeiro de 2024.

Ao todo, e de acordo com o Ministério da Saúde, este programa de residência farmacêutica, que integra quatro anos de formação específica, vai ficar a contar com 280 formandos. Recorde-se que as áreas de exercício profissional para os farmacêuticos especialistas, cuja qualificação é obtida pela frequência e aproveitamento na Residência Farmacêutica, são consideradas dimensões centrais na atividade desta classe que, desta forma, "tem um papel reforçado", refere o Ministério da Saúde em comunicado.

A primeira edição do concurso de acesso à Residência Farmacêutica contou com a participação de mais de 300 candidatos, "o que reflete o interesse dos profissionais na aposta na formação e também no Serviço Nacional de Saúde", refere a mesma nota.

O programa de formação específica corresponde "a um compromisso estabelecido pelo Governo com esta classe profissional, com o objetivo de valorizar a formação dos profissionais e qualificar os cuidados prestados à população".

Na sessão de abertura das XV Jornadas de Farmácia Hospitalar, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Hélder Mota Filipe, lembrou que a classe percorreu um longo caminho até conseguir este programa, considerando-o como "um marco histórico, um ponto de não retorno".