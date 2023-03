Ministério da Educação e professores voltam à mesa das negociações na próxima semana

O ministro da Educação, João Costa, disse esta sexta-feira que o Governo e os professores vão voltar a sentar-se à mesa das negociações a 9 de março, na próxima quinta-feira, afirmando que tem havido "muitas aproximações" às reivindicações dos docentes ao longo deste processo negocial.

"Até aqui tivemos um processo negocial que se iniciou por iniciativa do Governo, agora, legalmente os sindicatos têm todo o direito a pedir negociação suplementar e vamos fazê-la dia 9", afirmou o ministro em Braga, onde foi recebido com protestos de professores, antes de participar no 3º Congresso das Escolas, com cerca de 500 dirigentes escolares.

"O processo sobre o modelo de recrutamento e colocação de professores vai ficar concluído no dia 9, com a reunião de negociação suplementar", disse em declarações aos jornalistas à saída do congresso.

João Costa destacou que tem havido "muitas aproximações" a muitas reivindicações antigas dos sindicatos. " O diploma que hoje temos em cima da mesa não é aquele que o Ministério da Educação apresentou no início", considerou.

Referiu que o Governo deu prioridade ao "combate, à precariedade, a redução das distâncias, a fixação dos professores". "Vamos ter muitas vagas a serem abertas em quadro de escola, vamos reduzir o recurso aos professores contratados e aos professores em quadro de zona para fixar os professores em escolas concretas", exemplificou.

O ministro destacou que, este ano, vai registar-se "a maior vinculação de professores de que há memória" e que vão ser retirados da precariedade "mais de dez mil professores". ​​​​

Questionado sobre os serviços mínimos, que a Fenprof considera "ilegais", o ministro da Educação salientou que "a greve é um direto que deve ser exercido", para dizer logo a seguir: "Os serviços mínimos não têm sido pedidos por causa da greve A ou B, mas sim pelo efeito prolongado e o impacto junto das crianças de uma greve que se arrasta desde 9 de dezembro", justificou.

