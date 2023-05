Ministério da Educação diz que houve exames em feriados municipais nos últimos 20 anos

O Ministério da Educação reagiu esta segunda-feira às críticas sobre a marcação de provas e exames para dias de feriados municipais, frisando que nos calendários dos últimos 20 anos "constata-se que a realização das mesmas em datas de comemoração municipal tem-se verificado sempre, não sendo pois uma situação particular do ano letivo 2022/23".

"O calendário é idêntico ao de anos transatos", frisa o ministério, num comunicado enviado às redações.

"O mês de junho, aquele em que todos os anos se realizam provas e exames, tem feriados municipais em 13 dos 30 dias do mês, em 79 municípios diferentes. Por este motivo, não havendo alteração ao número de dias em que se realizam as provas e exames, e cumprindo os prazos de intervalo entre as diferentes provas e entre a primeira e a segunda fase estabelecida pela lei, é impossível concretizar um calendário que não inclua feriados municipais, pelo que a situação levantada não constitui qualquer novidade", pode ler-se na nota, onde é sublinhada a importância de "garantir e ressalvar a igualdade, a equidade entre os alunos que realizam as provas e a confidencialidade das mesmas, não sendo viável a realização das provas em dias diferentes".