Milhares peregrinam pela 1.ª vez, indiferentes à polémica dos abusos

Milhares de peregrinos regressaram ao Santuário de Fátima - 230 mil, segundo os números oficiais divulgados esta noite, numa enchente que levou a que todas as entradas no recinto fossem fechadas, pela primeira vez em muitos anos.

Uma manifestação de fé que se revela imune à polémica em torno dos abusos sexuais dentro da Igreja, que afinal "não aparece como se fosse um antro de abusadores", como conclui o bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). "É residual o número de casos de abusos sexuais, em relação à totalidade. Mas isso não nos deixa tranquilos. Uma criança ou uma pessoa vulnerável vê o seu mundo completamente despedaçado, perante uma situação dessas", afirmou à tarde o responsável da CEP, durante a conferência de imprensa que antecedeu as cerimónias desta primeira peregrinação internacional aniversária pós pandemia, presidida pelo secretário de Estado do da Santa Sé, Pietro Parolin.

© Nuno Brites / Global Imagens

Cá fora, no recinto, a presença de milhares de peregrinos contrariou qualquer expectativa baixa de participação, em linha com a polémica gerada pelos abusos sexuais por parte de padres e outros membros do Clero. "Há quem, dentro da Igreja, considere que não devíamos abrir esta "caixa de pandora". Que é uma maquinação, uma cabala. A nós o que nos interessa não é saber quantos são. É compreender a realidade. É mudar a cultura na Igreja e na Sociedade, e queremos dar o nosso contributo", afirmou D. José Ornelas, que continua a olhar para a Mensagem de Fátima com todo o simbolismo: "Maria veio aqui e os interlocutores são três crianças, num contexto de guerra e pandemia. Duas delas morreram na pandemia. Ela veio falar para as crianças. E isso não pode passar ao lado".

Que o digam os que, nesta peregrinação, esgotaram hotéis e restaurantes, parques de lazer e estacionamento em Fátima, e encheram as estradas a partir do norte e do sul do país, neste definitivo regresso à normalidade, também ali. Ao todo, estão oficialmente registados 143 grupos, sendo que apenas 75 são portugueses. E desses, 62 chegaram a pé. Mas estes são os grupos que se inscrevem oficialmente. A verdade é que a maioria chega de forma organizada mas não oficial. Assim se percebe que o Santuário tenha registado como maior grupo o da diocese do Porto (Travanca/Amarante), com 300 peregrinos a pé, mas pelo menos dois de Paredes tenham, cada um deles, mais de 400.

© Nuno Brites / Global Imagens

O padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário, regista com agrado este "regresso em força dos peregrinos a pé. Maio e outubro conservam este caráter de datas significativas. Temos também inúmeros grupos estrangeiros, vindos de 26 países e 4 continentes".

Nascer de novo, agradecer em Fátima

A vida deu outra oportunidade a Hélder Marques, 44 anos, bombeiro profissional, e por isso é sempre tempo de a agradecer. É ele o responsável pelo grupo de 100 pessoas que partiu de Santo Tirso na sexta-feira, dia 6, e chegou a Fátima na quinta, dia 11, quando já era noite. Foram seis dias de viagem para cumprir os 243 km que separam esta centena de peregrinos de Fátima da sua terra-natal, a norte, como de resto acontece com a maioria dos que povoam o recinto, em cada peregrinação internacional aniversária.

Em 2018, meses depois da primeira peregrinação a Fátima, Hélder sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Contra todas as expectativas, acordou do coma sem sequelas. "Depois de acordar foi-me implantado um cárdio-desfibrilhador. E por isso não posso vir a pé. Mas acho que tenho esta missão de trazer estas pessoas até ao altar do mundo", explica ao DN, como forma de justificar o permanente estado de agradecimento à vida, que envolve sempre a devoção a Nossa Senhora de Fátima. A história de Hélder ilustra bem o que move a maioria dos peregrinos de Fátima: a saúde, e o consequente cumprimento de promessas, como sinal de agradecimento. Ao longo desta semana em que acompanhámos vários grupos de peregrinos, é notória a (mesma) motivação.

© Nuno Brites / Global Imagens

E neste que é o primeiro ano sem qualquer restrição desde a pandemia, há um número crescente de peregrinos que vem a Fátima a pé pela primeira vez. É o caso de Sara Ribeiro, de Penafiel. Aos 46 anos, a auxiliar de saúde viveu a experiência ao lado de muitas companheiras já experientes nestas andanças, aos comandos do Rancho Popular de Paredes. É uma entre 180 peregrinos. Partiu com a promessa de agradecer a Nossa Senhora a saúde que devolveu ao pai, dado como perdido nos cuidados intensivos, com uma infeção generalizada. "Ele ficou tão bem que já veio ter comigo durante estes dias", conta ao DN, quando a encontramos no penúltimo dia do caminho, à beira do IC2, entre Pombal e Leiria.

Cada um dos peregrinos pagou 190 euros para poder fazer este caminho no grupo do RRP. "Não é nada para tudo aquilo que temos, desde a alimentação à dormida, mas também as massagens no fim de cada etapa, os tratamentos aos pés, tudo".

O marido e os filhos deveriam ter-se juntado a ela no Santuário, como forma de comemorarem os 26 anos de casamento. Mas um problema familiar acabou por fazê-la voltar antes das celebrações. Ao DN, confessa que por diversas vezes já pensara fazer o caminho, "mas nunca me tinha visto numa situação de aperto e aflição como esta, que me fez fazer a promessa".

© Nuno Brites / Global Imagens

Num outro grupo de Paredes, o da Obra de Caridade ao Doente e ao Paralítico (que registou 410 peregrinos), Cláudia Pinto, 34 anos, faz parte dos milhares que este ano puseram pés ao caminho pela primeira vez. O sobrinho estava ainda na barriga da mãe, sua irmã, quando a fez prometer à Senhora de Fátima esse sacrifício. Afinal, contra todos os diagnósticos, nasceu saudável.

Cláudia trabalha numa empresa de confeções, e ao fim de semana ainda serve em casamentos. É esse treino de passos que lhe permite fazer o caminho com alguma preparação física. Quando entrou no posto móvel da Associação Portuguesa de Pedologia, estacionado esta semana em Pombal, percebeu que "não tinha nada de especial, quando comparada com outras pessoas que vi". Chegou a Fátima 24 horas depois. Quando a encontramos no recinto do Santuário, ao lado da amiga Joana - que fez o caminho também pela primeira vez, em sinal de apoio - está numa invejável forma física.

© Nuno Brites / Global Imagens

O apelo à juventude

No grupo de Hélder o peregrino mais velho tem 80 anos, o mais novo 20. É notória a predominância de gente mais nova na peregrinação deste ano, talvez motivada pela Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que se aproxima.

A primeira peregrinação deste grupo de Santo Tirso aconteceu em 2018, e foi suspensa durante a pandemia.

"Em janeiro as pessoas inscrevem-se, dão metade do valor, faz-se o seguro. Ao todo, a peregrinação custa 270 euros a cada um, que inclui a alimentação e dormidas". Quando encontramos Hélder pelo caminho, no dia 10, o grupo está a chegar à zona desportiva de Pombal, onde vai pernoitar. Ali, há anos que a câmara municipal cede gratuitamente todos os pavilhões desportivos da cidade - e também das freguesias de Redinha e Meirinhas, à beira do IC2 - para que possam dormir, e também os balneários. Este ano foram 3317 os peregrinos que usaram esse apoio, o número mais alto dos últimos anos pré-pandemia. Susana Fernandes, a funcionária da autarquia que há 20 anos lida com o fenómeno de perto, conta ao DN que já não se recorda de um ano assim. Em 2019 foram 2703.

Antes da paragem em Pombal o grupo já dormiu em Coimbra, Águeda, Oliveira de Azeméis e Gaia. Em Fátima, ficam alojados no Centro Paroquial de Montelo, a cerca de 5 km do Santuário. E por isso o transporte faz-se sobretudo num autocarro fretado, que se junta às sete carrinhas e dois camiões, além de um camião frigorífico.

© Nuno Brites / Global Imagens

A logística do grupo "Caminhada com Dom Bosco Até Maria", que partiu de Évora, é bem mais simples. São apenas 16, e quando chegam ao Santuário, ontem à tarde, fazem-se acompanhar do padre Salvador José, um timorense que descobriu a vocação já na idade adulta. É o 7.º de 12 irmãos, nascidos em Díli, a poucos metros do cemitério de Santa Cruz. Foi lá, de resto, que dois deles perderam a vida, no massacre em 1991, em que morreram mais de 270 timorenses.

Agora, aos 38 anos, quatro depois de ter sido ordenado, Salvador prepara-se para voltar à terra natal, onde moram apenas os pais. "Os filhos estão espalhados pelo mundo", conta ao DN, junto à capelinha das Aparições. O grupo faz-se acompanhar pela imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, transportada por Carlos Miguel, ao longo dos seis dias de viagem. À chegada, todos se abraçam, comovidos. O mais sereno é o padre, que em miúdo queria ser piloto. "Para mim Fátima é o silêncio e o encontro com a fé", confessa. Agora é de tempo de agradecer a Maria, cuja imagem está já ali.

