Milhares já assinaram petição para dar o nome do Papa ao parque Tejo

Uma petição que sugere dar o nome do Papa Francisco ao Parque Urbano Tejo-Trancão, onde decorreram os últimos eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), reuniu em poucas horas o apoio de mais de duas mil pessoas.

Dirigida aos presidentes das câmaras de Lisboa e Loures, a petição "JMJ: saudação e apelo aos presidentes da Câmara de Lisboa e Loures" elogia o sucesso da JMJ, dizendo que tanto a vigília como a missa de envio celebrada pelo Papa no espaço que liga as duas autarquias "foi marcante para todos os jovens que nele participaram" e para aqueles que "assistiram no mundo inteiro à beleza única do Tejo que banha estas duas cidades".

"Vimos por isso sugerir a Vossas Excelências que seja oficialmente atribuído ao Parque Urbano Tejo-Trancão o nome de Parque Papa Francisco, fazendo assim memória deste acontecimento único para as nossas duas cidades", lê-se no texto, que elogia também a decisão de atribuir o nome de Dom Manuel Clemente à ponta pedonal que liga os dois concelhos.

"Dom Manuel Clemente contribui de forma decisiva para a revitalização da sociedade civil católica e teve também uma enorme influência na sociedade portuguesa durante o seu pontificado", indicaram.

"Nestes dez anos do seu pontificado Dom Manuel Clemente foi um homem que soube fazer pontes entre a Igreja e a sociedade. A decisão de atribuir o seu nome a esta ponte é um justo reconhecimento do seu papel na sociedade", acrescentam.

Esta escolha, anunciada pela Câmara de Lisboa na sexta-feira, desencadeou uma outra petição contra, que já reuniu mais de 7500 assinaturas e poderá assim ser discutida na Assembleia da República.