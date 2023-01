Milhares manifestam-se em Lisboa em defesa da escola pública

Às 16.00, parados no Largo dos Restauradores, os manifestantes ouviram André Pestana, rosto do STOP, que, a plenos pulmões, fazia um primeiro balanço: "Certamente mais de 100 mil" - algo que parecia ser confirmado à primeira vista: com o protesto parado no Largo dos Restauradores, ainda havia pessoas em toda a Avenida da Liberdade. Alegadamente, haveria, também, autocarros ainda a chegar a Lisboa.

Por sua vez, a polícia indica que estão cerca de 20 mil pessoas a manifestarem-se em Lisboa.

Milhares de professores de todo o país estão este sábado concentrados em Lisboa, numa manifestação em defesa da escola pública e contra as propostas de alteração dos concursos.

A manifestação é convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), mas conta com centenas de professores não sindicalizados. Os docentes estão concentrados no Marquês de Pombal e seguem depois para a Praça do Comércio, no centro da capital.

Ao som de tambores e de buzinas, os professores levantam lenços brancos para dizer "adeus ao senhor ministro" e exibem cartazes a pedir dignidade pela profissão, pela escola pública e pelo acesso ao topo das carreiras.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador nacional do STOP, André Pestana, disse que a luta dos professores é pela defesa da escola pública e reúne também pessoal não docente, todos na exigência de uma "escola pública de qualidade e de excelência".

Para o sindicalista, esta contestação - que deverá aumentar na próxima semana, depois de declarações do ministro da Educação, João Costa, na sexta-feira, manifestando-se preocupado com a desproporcionalidade da greve convocada pelo STOP e admitindo a possibilidade de recorrer a serviços mínimos - é também "uma luta pelos alunos".

"Ministro, escuta, a escola está em luta", "não à municipalização" e "unidos pela educação" são algumas das palavras de ordem dos milhares de participantes no protesto.

A manifestação deste sábado é a segunda na capital no período de um mês, tendo a primeira reunido mais de 20 mil professores, segundo estimativas do sindicato.