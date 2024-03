Miguel Castro Neto: "Tem que se cruzar dados antes de implementar políticas transversais à cidade"

As políticas com vista à melhoria da mobilidade - e consequente melhoria ambiental - precisam de ser experimentadas antes de serem aplicadas defitivamente. É preciso avaliar o antes e o depois, defendeu Miguel Castro Neto, no Portugal Mobi Summit, onde disse que o uso de bicicletas não está a aumentar em Lisboa.