Avaria levou a interrupção na Linha Amarela do Metro de Lisboa. Circulação restabelecida

A circulação na Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa esteve "interrompida" na manhã desta segunda-feira "devido a avaria na sinalização".

A Metro de Lisboa indicou, entretanto, que a circulação já está normalizada.

Linha Amarela: Circulação normal. #EstadoDasLinhas - Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) April 17, 2023

Linha Amarela: devido a avaria na sinalização, a circulação está interrompida. Esperamos retomar a circulação o mais breve possível. Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas - Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) April 17, 2023

Recorde-se que a circulação na Linha Amarela, assim como na Verde, vai sofrer interrupções temporárias nos próximos três meses para integração dos dois novos viadutos construídos no Campo Grande com os já existentes, informou a empresa na semana passada.

Em comunicado, a transportadora explica que as interrupções temporárias decorrem no âmbito do plano de expansão da rede do metro para o prolongamento das linhas Amarela e Verde Rato/Cais do Sodré.

Em causa estão trabalhos relacionados com a integração dos viadutos em construção, que vão provocar alguns constrangimentos na circulação dos comboios em parte dessas duas linhas.

"A concretização destes trabalhos, pela sua natureza e complexidade, não é compatível com a circulação, em segurança, dos comboios e o funcionamento do serviço de transporte, obrigando à realização de um conjunto de interrupções de circulação temporárias e em partes das linhas Amarela e Verde", é referido na nota.

Na Linha Verde, o troço entre as estações de Telheiras e Alvalade vai estar encerrado entre os dias 16 e 26 de abril. A circulação será feita entre Alvalade e Cais do Sodré (e sentido oposto).

A 29 e 30 de abril, na Linha Amarela, vai estar encerrado o troço entre a Cidade Universitária e o Rato, sendo a circulação feita entre Odivelas e Campo Grande (e sentido oposto).

De 2 de maio a 7 de julho vão estar encerrados a estação de Telheiras, na Linha Verde, e o troço entre o Campo Grande e a Cidade Universitária, na Linha Amarela.

Na Linha Verde, entre 2 de maio e 7 de julho, a circulação vai realizar-se entre o Campo Grande e o Cais do Sodré com comboios de três carruagens (numa fase inicial).

Na Linha Amarela, naquele período, a circulação será no troço Campo Grande-Odivelas com comboios de três carruagens e no troço Cidade Universitária-Rato com comboios de seis carruagens.

A empresa adianta que, após a conclusão das intervenções, será retomada a normal circulação nas linhas Amarela e Verde no dia 8 de julho.

"Para mitigar os impactos causados durante estes períodos, o Metropolitano de Lisboa aumentará a oferta de comboios na Linha Verde, reduzindo assim o tempo de espera nesta linha, articulando com outros operadores de transporte o reforço das suas carreiras", esclarece a empresa.

