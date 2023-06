Metro de Lisboa cede instalações para acolher peregrinos da JMJ

O Metropolitano de Lisboa anunciou esta segunda-feira a celebração de uma parceria com o Comité Organizador Paroquial do Alto do Lumiar, que prevê a cedência, entre 29 de julho e 7 de agosto, de um conjunto de instalações, atualmente inativas, vários espaços abertos adjacentes e instalações sanitárias para alojamento e pernoita de peregrinos no Parque de Manutenção e Oficinas II, em Calvanas.

"Para garantir a segurança dos peregrinos esta parceria prevê a colocação, nas instalações cedidas pelo Metropolitano de Lisboa ao Comité Organizador Paroquial do Alto do Lumiar, de equipamentos de segurança eficazes, garantindo a integridade e o bem-estar dos participantes, bem como a disponibilização de uma equipa de voluntários, que estará presente no espaço para apoio dos peregrinos, de forma a garantir que todas as regras de utilização do espaço são cumpridas", refere o Metro de Lisboa em comunicado, adiantando que vai levar a cabo melhoramentos e adaptações nas referidas instalações.

Quanto à sua operação durante a JMJ, o Metropolitano de Lisboa anunciou que esta será reforçada "de forma a dar resposta ao aumento de afluência de clientes esperado com a iniciativa", designadamente "o aumento da frequência de comboios, criação de postos específicos de apoio ao peregrino e novas opções de bilhética, bem como a criação de plataformas de comunicação especificamente para esta operação especial, entre outras".

Medidas que, de acordo com o Metro, "anunciará oportunamente".