Menina de 13 anos morre de doença súbita numa escola em Penafiel

Uma menina de 13 anos morreu na manhã desta segunda-feira no Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste, ao que tudo indica, de um ataque de cardíaco fulminante.

Segundo o Jornal de Notícias, a menina tinha acabado de chegar à escola. Ainda no recreio disse aos colegas que não se estava a sentir bem e caiu inanimada.

A menina foi sujeita a manobras de reanimação pelos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa mas não resistiu. O óbito foi declarado no local.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo, em Penafiel, para ser feita a autópsia. Para a escola foi mobilizada uma equipa da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM para prestar apoio à comunidade escolar.