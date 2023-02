Mehak Mumtaz, uma inovadora premiada que projeta a partir do Porto o futuro da Medicina Personalizada

Nascida no Paquistão, filha de um casal de médicos, Mehak Mumtaz desde cedo alimentou o interesse pela ciência e pela investigação. Uma bolsa de estudo abriu-lhe as portas da reputada Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde os seus sonhos começaram a ganhar forma e a redefinir contornos. Da investigação em Ciência Fundamental para os encantos da tecnologia e do empreendedorismo, Mehak construiu pontes e cruzou fronteiras que a levaram a conhecer os parceiros portugueses com quem fundou a ILoF - uma startup que emergiu do ecossistema da Universidade do Porto e se posicionou já como uma da mais promissoras game-changers na área da saúde digital e da medicina personalizada em todo o mundo -, num percurso que a levou a ser uma das três mulheres com menos de 35 anos distinguidas, no final de 2022, com o Prémio de "Inovadoras Emergentes" atribuído pelo Conselho Europeu da Inovação.

Na atribuição do prémio, em dezembro passado, a comissária europeia Mariya Gabriel, destacou a celebração de "mulheres empresárias que estão na origem de inovações revolucionárias; empresárias bem-sucedidas que introduziram inovação no mercado; mulheres empresárias de talento que inspirarão os nossos jovens e as vencedoras de amanhã".

Mehak Mumtaz, que juntou o prémio a um ano marcado pela maternidade, ficou grata pelo "reconhecimento" do seu "trajeto individual" e pela valorização do papel da mulher no empreendedorismo, mas também, diz em conversa com o DN, pelo que o prémio representa no "reconhecimento do potencial da ILoF".

Ora, a ILoF, acrónimo de Intelligent Lab on Fiber, é uma empresa de Biotecnologia sediada no Porto e com escritório em Londres que desenvolve uma plataforma de Inteligência Artificial para acelerar o futuro da descoberta e do desenvolvimento personalizado de medica- mentos. Fundada em 2019, integra algoritmos de IA avançada e tecnologia de fotónica, capturando grandes quantidades de dados para criar uma biblioteca digital de biomarcadores e perfis biológicos que podem ser usados ​​para rastrear e estratificar pacientes de forma mais rápida, económica e não-invasiva.

O potencial de negócio da ILoF foi reconhecido inicialmente pelo programa EIT Health, apoiado pela União Europeia, com um investimento de dois milhões de euros, e a empresa captou entretanto o apoio de instituições de renome como a Microsoft Ventures, a Mayfield e a Universidade de Oxford, onde a ILoF foi "acelerada".

O programa de venture-building do EIT Health, em 2019, foi o ponto encontro de Mehak com os outros cofundadores da empresa, os portugueses Luís Valente (atual CEO ), Joana Paiva e Paula Sampaio. A apresentação da startup foi um sucesso, com o investimento levantado, e a paquistanesa, que começara o seu trajeto pela Investigação Fundamental, percebeu definitivamente que "o empreendedorismo na área da Saúde" era o caminho que mais a entusiasmava. Foi o início de uma viagem a alta velocidade para a atual diretora de Operações da empresa, que divide agora o seu tempo entre "Porto, Reino Unido e um pouco por todo o mundo", já que está constantemente em movimento para "falar com pessoas diferentes, fazer pitches em eventos, conhecer investidores..."

Numa área supercompetitiva como a da Medicina Personalizada, onde milhares de startups e jovens empresas concorrem por ser a próxima next big idea de um mercado avaliado, em 2021, em 500 mil milhões de dólares, a ILoF diferencia-se sobretudo "pela tecnologia e pela biblioteca de perfis biológicos", conta a empreendedora.

A biblioteca de dados começou a ser construída através de protocolos com algumas instituições de Saúde e vai agora crescendo com os perfis biológicos armazenados pela própria empresa.

A tecnologia fotónica, simplificando, consiste aqui no uso de luz para detetar nanoestruturas no sangue ou outras amostras biológicas. No fundo, trata-se de estabelecer "impressões digitais moleculares" - depois, os padrões de luz associados a determinados biomarcadores permitem identificar doenças e o potencial de gravidade da doença, num determinado perfil, facilitando ainda a escolha dos fármacos com maior taxa de sucesso para cada caso, o que pode acelerar o desenvolvimento de terapêuticas cada vez mais personalizadas.

A técnica criada nos laboratórios da Universidade do Porto começou por ser experimentada na análise de microplásticos na água, até evoluir para a ideia de negócio que captou o interesse de investidores: uma técnica para "melhorar a triagem de candidatos a ensaios clínicos sobre a Doença de Alzheimer", conta Mehak. "Foi o foco inicial, e ainda é, com a demência, o foco principal da nossa atividade, mas estamos a alargar a tecnologia a outras doenças, como oncológicas e autominunes", refere.

E se, para já, essa avaliação ainda se destina sobretudo à seleção de doentes para ensaios clínicos - "vamos ter em breve um com a Roche e várias instituições de Saúde em Portugal relacionado com a demência", anuncia - a ideia é que o uso da tecnologia "possa evoluir para o diagnóstico médico, identificando o tratamento mais adequado a determinado perfil biológico".

O objetivo final, de resto, é que esta ferramenta preditiva evolua até ser capaz de dizer não só que uma pessoa está mais, ou menos, sujeita a desenvolver determinada doença ou a reagir a determinado medicamento, mas também dizer porquê. Qual a proteína, ou hexossoma, ou peptídeo, isolados ou em conjunto, que são o alvo-chave em cada caso. "Penso que no próximo ano e meio seremos capazes de fazer isso em relação a uma das doenças em que nos focamos", diz a empreendedora.

O grande desafio atual, revela, é "contratar talento". A ILoF conta com uma equipa de cerca de 20 pessoas e está a contratar. "Temos cinco ou seis posições abertas em área de investigação, para o Porto", conta Mehak, que não vê qualquer desvantagem em estar em Portugal para ser competitivo a nível mundial. "Podemos abrir representações noutros sítios, mas o Porto será sempre a nossa base de pesquisa e desenvolvimento de produto. Encontrei em Portugal um excelente espírito de missão", assegura uma das Inovadoras Emergentes de 2022 da União Europeia.

