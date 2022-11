Megaoperação no Alentejo. Cerca de 40 detidos por suspeitas de tráfico humano de imigrantes

Foram detidas, esta quarta-feira, cerca de 40 pessoas pela Unidade de Contraterrorismo e pelo DIAP de Lisboa, no âmbito de uma megaoperação da Polícia Judiciária no Alentejo por suspeitas de tráfico de seres humanos, associação criminosa e branqueamento de capitais, avança a CNN Portugal. Estão envolvidos 400 inspetores em cerca de 60 buscas no Alentejo.

Estará em causa a exploração de centenas de trabalhadores estrangeiros em campos agrícolas na região do Alentejo e no centro do país. De acordo com o canal de notícias, os suspeitos enriqueciam com os ordenados das vítimas, pagos pelos empregadores.

No esquema, os suspeitos contariam com a colaboração de uma solicitadora da vila de Cuba, que ajudava na criação de empresas fantasma e falsificação de documentos. É uma das detidas, noticia a CNN Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos países de origem, as vítimas seriam atraídas com a promessa de uma vida melhor em Portugal, com direito a casa, condições de trabalho e salários dignos. Mas tudo não passaria de uma armadilha de uma rede organizada, que funcionava a partir do distrito de Beja, com membros do Leste da Europa, mas também da Índia, Paquistão ou Timor.

Explica ainda o canal de notícias que, depois de serem atraídas para uma vida melhor, o que as vítimas encontravam era um regime de semiescravidão, levado a cabo pela rede que agora está a ser desmantelada pela PJ e pelo DIAP de Lisboa. À chegada a Portugal, os trabalhadores estrangeiros ficam em dívida com a rede criminosa, que cobrava pelas viagens, logística e alojamento milhares de euros. Os trabalhadores e as suas famílias seriam ameaçadas de violência física.

Em atualização