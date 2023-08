Médicos voltam a reunir com ministério, FNAM insiste num mediador para ultrapassar impasse

Já lá vão 15 meses de negociações com o Ministério da Saúde, e, segundos os dois sindicatos dos médicos, em relação às duas matérias mais importantes, grelhas salariais e dedicação plena pouco se avançou, já que a proposta levada para cima da mesa pela tutela na última reunião, 28 de julho, "não garante um acordo global para toda a classe", incluindo até o que consideram "perda de direitos".

Na véspera deste encontro, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) mantém a exigência de um "acordo global", que contemple toda a classe. E o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) também. Esta reunião ocorre depois de os médicos terem respondido, com uma adesão de cerca de 90%, às greves nacionais, primeiro de três dias e depois de dois, decretadas pelos sindicatos.

A FNAM insiste na nomeação de um mediador por parte do Governo, com acordo de todas as partes, para que se possa ultrapassar o que diz ser "um impasse de 15 meses, já não é só pela classe médica, mas para salvar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), porque há profissionais a saírem todos os dias". E o SIM prolongou o pré-aviso de greve às horas extraordinárias nos cuidados primários de 22 de agosto para 22 de setembro.

A presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, disse ao DN que vão para esta reunião, mais uma vez, sem respostas da tutela. "Enviámos a nossa contraproposta, à proposto ministério, no dia 1 de agosto e até agora não obtivemos qualquer resposta", reforçando que "assim não há como negociar".

A FNAM e o SIM já pediram, através de cartas abertas, a intervenção do Presidente da República neste processo de negociação, ambos consideram que a proposta avançada pela equipa de Manuel Pizarro não contempla as reivindicações da classe e que já se negoceia há muitos meses.

"Não vamos abrir mão do que exigimos para os médicos hospitalares, os médicos-internos ou os médicos de saúde pública, a troco do que exigimos para quem está nas USF.

Em comunicado enviado ontem, a FNAM relembra que vai para esta reunião com a mesma exigência do início, "queremos um acordo global que garanta um aumento salarial para todos os médicos, que acompanhe a inflação e compense a perda de poder de compra e nos retire o título dos médicos com piores salários da Europa".

Este sindicato sublinha que, "em todo o processo negocial, tem havido, por parte do governo, a tentativa de fragmentar o SNS, dividindo os seus profissionais, com a intenção de que uns abandonem os outros, com os olhos postos num acordo setorial." E reforça: "Não vamos abrir mão do que exigimos para os médicos hospitalares, os médicos-internos ou os médicos de saúde pública, a troco do que exigimos para quem está nas USF. Não aceitamos olhar para o SNS e para a carreira médica com o olhar de licitador, onde as condições oferecidas a uns são entendidas como moeda de troca para manter os demais sem nada ou, até, com piores condições do que aquelas que tinham à partida para as negociações".

A FNAM cita ainda o estudo do economista Eugénio Rosa que revela que "os médicos em Portugal estão entre os mais mal pagos da Europa e que, entre todos, são aqueles que mais valor salarial perderam nos últimos 12 anos". Segundo este estudo, os médicos portugueses ganham menos 44% do que os colegas espanhóis e menos 71,3% do que os alemães e menos 50% face à média de ordenados dos clínicos europeus. O economista denunciava ainda ter havido nos últimos anos "um desinvestimento no SNS e nas carreiras médicas como forma premeditada do Ministério da Saúde privilegiar o setor privado".

O SIM voltou a reafirmar que "o esforço dos médicos não está a ser compensado", esperando que haja por parte da tutela da Saúde e das Finanças uma proposta de grelha salarial que reponha a carreira das perdas acumuladas por força da erosão inflacionista".