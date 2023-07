Médicos mantêm greves para julho e agosto. "Ministério falhou compromisso", dizem sindicatos.

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) estiveram esta tarde no Ministério da Saúde, na Av. João Crisóstomo, em Lisboa para aquela que seria "a última reunião" do processo de negociação iniciado há 15 meses e um dia. O encontro estava agendado para as 14.30 e nele estiveram presentes o próprio ministro, Manuel Pizarro, o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, e os representantes das duas estruturas, mas bastou pouco mais de uma hora para que esta chegasse ao fim.

No final, ambos os sindicatos acusaram a tutela de ter falhado durante este tempo todo os compromissos que foi assumindo, porque mais uma vez havia a promessa de que hoje haveria uma proposta concreta em cima da mesa, nomeadamente sobre dois dos pontos mais importantes do protocolo de negociação, valorização da grelha salarial para todos os médicos e definição do regime de dedicação plena, e tal não aconteceu.

À saída, Joana Bordalo e Sá, da FNAM, e Roque da Cunha, do SIM, disseram ao DN não haver outras solução senão manter as greves agendadas a nível nacional. O SIM cumpre o primeiro dia a 25 de julho e depois a 26 e 27, e com a greve às horas extras nos cuidados primários de saúde, já a partir de segunda-feira, devendo esta prolongar-se até 24 de agosto. A FNAM tem as greves marcadas para dia 1 e 2 de agosto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para os sindicatos, o ministério, mais uma vez, demonstrou não ter vontade para negociar. Do lado da tutela, foi pedido mais tempo para apresentar uma proposta concreta, que terá de ser entregue até terça-feira, e para nova reunião, dia 28 às 9.30. E se não for apresentada qualquer proposta até terça-feira, ambos os sindicatos consideram não haver condições para reunir com o ministério.

Ao DN, Joana Bordalo e Sá diz mesmo que "para a FNAMjá se esgotaram todos os prazos razoáveis para negociar. Este processo tem 15 meses e um dia, já houve mais três reuniões do prazo previsto para o final deste processo. Agora, foi marcada mais uma reunião, mas se não houver uma proposta escrita para debater, a FNAM não está mais disponível para continuar numa situação que é um verdadeiro simulacro de negociações".

A dirigente diz mesmo que a atitude da tutela deixa bem claro que "é o Ministério da Saúde que não quer negociar", embora sabendo que "não há mais tempo a perder para fixar médicos e para salvar o SNS".

O secretário-geral do SIM, Roque da Cunha, confirma também que não estará na próxima reunião se antes não for enviada uma proposta concreta sobre as duas questões que estão em cima da mesa nesta fase: valorização das grelhas salariais para todos os médicos e a definição do regime de dedicação plena. "O Governo assumiu o compromisso de enviar nova proposta até à semana passada, não o fez. Hoje chegamos e não há nada também em cima da mesa, se não houver documentos até terça-feira o SIM entende que não vale a pena estar na próxima reunião. Esta só faz sentido se houver mesmo um sinal de negociação séria".

Joana Bordalo e Sá recorda que do protocolo assinado há 15 meses constam quatro pontos, assumindo que, "sobre dois deles a tutela apresentou documentos. Nós apresentámos contrapropostas, mas depois nunca mais nos disseram nada. Foram documentos sobre as normas particulares de trabalho, que é documento muito importante para a organização do trabalho no dia-a-dia dos médicos e dos serviços, e um outro sobre a valorização da urgência. Agora, estamos presos por dois pontos fundamentais para os médicos, que é a valorização das grelhas salariais para todos os médicos e o regime de dedicação plena".

Uma coisa é certa, os dois sindicatos concordam que a atitude do governo em nunca ter apresentado propostas escritas antes da reunião não é um processo correto para negociar, Joana Bordalo e Sá diz mesmo que "demonstra falta de competência como má-fé na negociação". E se a atitude continuar a ser esta não estão disponíveis para "manter a negociação".

Do lado do Ministério da Saúde foi-nos dito que não iriam tecer comentários a esta última reunião.