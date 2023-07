Médicos céticos para última reunião com ministério. "Vai ser difícil desmarcar greves"

O processo negocial entre sindicatos médicos e Ministério da Saúde começou em maio de 2022. Na altura, a então ministra, Marta Temido, percebeu que o verão não ia ser fácil, devido à falta de médicos para assegurar escalas e com a recusa por parte destes para fazerem mais horas extraordinárias do que as definidas por lei, e assinou um acordo com as duas estruturas para negociar carreiras médicas, que envolvem a grelha salarial, e condições de trabalho. O prazo previsto para o fim do processo era o dia 30 de junho de 2023, mas tal não aconteceu.

A última reunião realiza-se hoje, pelas 14h30, no Ministério da Saúde, a pedido da própria tutela, e em conjunto com os dois sindicatos da classe, Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e Sindicato Independente dos Médicos (SIM), mas esta ainda não começou e os sindicatos dizem que o ministério já está a falhar o compromisso assumido na última reunião: enviar uma proposta escrita até dia 14, para debater hoje. Até ontem, a proposta não tinha chegado.

Para a FNAM, a reunião de hoje é mesmo "a derradeira tentativa para conseguir um acordo de princípio que seja capaz de salvar o SNS", embora a presidente, Joana Bordalo e Sá, considere difícil "chegar-se a um acordo numa última reunião, mas vamos aguardar e esperar que o sr. ministro cumpra o que prometeu, apresentar uma proposta de revalorização salarial que contemple todos os médicos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O SIM - cujo secretário-geral, Jorge Paulo Roque da Cunha, diz ter tido "toda a paciência nesta negociação" - vai para esta reunião para ouvir o ministério, mas a acreditar que já será muito difícil desmarcar as greves decretadas, sobretudo porque "a metodologia usada pelo ministério desgastou e retirou credibilidade ao governo" na negociação. Portanto, e, ao fim destes 14 meses, "nada demoverá o SIM de desencadear, e mesmo endurecer, o seu protesto".

Esta estrutura decretou greves para os dias 25, 26 e 27 de julho a nível nacional, e para as horas extras entre julho e 24 de agosto, embora tenha suspendido este último pré-aviso de greve para as regiões de Lisboa e de Loures, devido à Jornada Mundial da Juventude. Os dias de greve da próxima semana são os primeiros decretados pelo SIM desde que começou o processo de negociação, já que não se juntou à FNAM nas greves decretadas, em março e em julho, por considerar que para endurecer o protesto o prazo de negociação tinha de chegar ao fim.

Mas o facto de o ministério ainda não ter apresentado "uma proposta concreta e escrita, que possa ser debatida", já levou a FNAM a decretar novas greves, para os dias 2 e 3 de agosto, embora assegure os serviços mínimos necessários na região da Grande Lisboa para responder à JMJ 2023.

A presidente Joana Bordalo e Sá foi categórica ao afirmar ao DN que para travar esta greve "é necessário, em primeiro lugar, termos proposta escrita que inclua as reivindicações apresentadas pela FNAM desde o início, contemplando uma tabela remuneratória adequada para todos os médicos, independentemente do regime e da especialidade, que defina qual é o regime de dedicação plena, que é o regime que o ministério está a pedir, e ainda não sabemos o que é, sendo certo que este regime não pode pressupor perda de direitos, e isto envolve também o limite de horas extra".

Neste momento, sublinha ainda a dirigente sindical, "este limite na lei é de 150, embora o Código do Trabalho preveja que se possa ir até às 200, mas o ministério quer 350, e isso é inaceitável, porque os médicos já trabalham 40 horas semanais, mais dois meses dos que os restantes funcionários da Administração Pública, e se o limite de horas extra passar para 350 trabalham mais dois meses. Ou seja, quatro meses a mais do que todos os outros, a tutela tem de recuar nesta medida, sobretudo para quem faz urgências hospitalares, senão é impossível cumprir os períodos de descanso".

Ainda em relação aos hospitais, a presidente da FNAM explica que não aceitam também "a alteração das regras dos descansos compensatórios após as urgências", defendendo também não ser admissível que os hospitais façam atividade programada ao sábado, porque os horários dos médicos são de segunda à sexta. É assim que funcionam os cuidados primários, os hospitais não podem levar por tabela".

Por fim, destaca, "queremos que a tutela pondere o internato médico corresponder ao primeiro degrau da carreira". Nesta última reunião, é preciso que "o ministro assuma o compromisso inicial: valorização salarial para todos. Não queremos que os nossos salários sejam feitos à custa de suplementos ou de perda de direitos".

O secretário-geral do SIM também afirma ao DN que a perda de direitos é "inegociável". Roque da Cunha salienta que para desmarcar a greve de três dias é preciso que "o governo apresente uma proposta concreta sobre a valorização da grelha salarial para todos os médicos, que não é alterada há dez anos, e com as consequências que vemos todos os dias, e explique o que é a dedicação plena".

O SIM considera ter tido sempre uma "atitude super construtiva neste processo de negociação", mas o que o ministério mostrou até agora foi "o abandono do objetivo da revisão e melhoria da grelha salarial dos médicos do SNS, de todos os médicos de todos os regimes de trabalho (incluindo os médicos internos) e de todas as áreas de exercício profissional" e isto "é inegociável".

A FNAM defende, "com toda a transparência, um acordo de princípios capaz de salvar o SNS, garantindo médicos nos cuidados de saúde primários e hospitalares. Seremos os primeiros a manter e intensificar as formas de luta." E avisa: "Caso nos deparemos com mais um simulacro negocial, que mais não demonstre a intenção de ludibriar a comunidade médica e confundir a opinião pública".

Num último comunicado, explica mesmo: "Não é o cenário que queremos ver, nem para o qual temos trabalhado, mas, caso assim aconteça, não só manteremos a greve nos dias 1 e 2 de agosto, como seremos obrigados, devido à intransigência e ao radicalismo do Ministério da Saúde, em reforçar o calendário de luta em defesa do futuro do SNS."

O Ministério da Saúde diz estar "profundamente empenhado no processo negocial com os sindicatos médicos. Estando um processo negocial em curso, não é possível e não seria adequado tratar em público os temas que são objeto de negociação."