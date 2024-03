Média de espera para doentes urgentes pode chegar às 18 horas nos hospitais de Lisboa

No serviço de urgência do Amadora-Sintra, às 08:30, encontravam-se 60 doentes com pulseira amarela (urgente), com um tempo médio de espera de 17 horas e 56 minutos, quando o tempo recomendado é de 60 minutos.