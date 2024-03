Média de espera para doentes urgentes chega às 14 horas na região de Lisboa

Doentes com pulseira amarela (urgente) no serviço de urgência geral do hospital Beatriz Ângelo encontravam-se, cerca das 07:30, com um tempo médio de espera de 14 horas e 39 minutos. O tempo recomendado é de 60 minutos.