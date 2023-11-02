Mau tempo: Quase 200 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 no Norte e no Centro

A Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 07:00 desta quinta-feira 199 ocorrências relacionadas com o mau tempo nas regiões Norte e Centro, a maioria quedas de árvores, sem causar vítimas ou danos avultados..Em declarações à agência Lusa, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que a região Norte, principalmente os distritos do Porto e Viseu, foi a mais afetada.."Na região Norte tivemos um total de 145 ocorrências, 116 das quais relacionadas com quedas de árvores, e 54 na região Centro, 42 das quais também quedas de árvores relacionadas com o vento forte", disse..No Porto, uma árvore de grande porte caiu na Praça da República, no Porto, causando danos em viaturas e numa paragem de autocarro e vias cortadas, indicaram fontes da Proteção Civil..De acordo com o comando sub-regional Área Metropolitana do Porto, a ocorrência foi registada às 08:50 sem registo de feridos..Em Ponte de Lima, uma árvore da escola secundária caiu para a via pública e atingiu várias viaturas na manhã desta quarta-feira, adianta o jornal O Minho..De acordo com Paulo Santos, foram também registadas sete ocorrências na região de Lisboa Vale do Tejo.."Além das quedas de árvores foram registadas ainda pequenas inundações e queda de estruturas, mas em menor número", indicou..Portugal continental está esta quinta-feira a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)..Para esta quinta-feira está previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 quilómetros/hora, e nas terras altas, com rajadas até 110 quilómetros/hora", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela..Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para esta quinta-feira nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga..O instituto colocou sete distritos de Portugal continental sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte esta quinta e na sexta-feira..Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso vermelho desde as 09:00 e até às 15:00 de sexta-feira devido à previsão de "ondas de noroeste com altura significativa de sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros"..Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso meteorológico laranja entre as 15:00 desta quinta-feira e até às 24:00 de sexta-feira, também devido à previsão de agitação marítima forte..O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja, o segundo mais grave, é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.