Mau tempo. Porto encerra parques urbanos

A Polícia Municipal e a Proteção Civil do Porto apelaram esta quinta-feira à população para que evite zonas com arvoredo na cidade e anunciou que a câmara mandou encerrar todos os parques urbanos.."Quem não precise de utilizar a viatura pessoal que não faça hoje durante o dia e evite as zonas com algum com arvoredo. Aliás, a Câmara Municipal do Porto acabou de encerrar todos os parques urbanos", apelou esta quinta-feira o comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva, durante os trabalhos de remoção de uma árvore de cerca de 20 metros de altura, que caiu na Praça da República, obrigando ao corte de via..Em declarações aos jornalistas, António Leitão da Silva acrescentou que a zona da Areosa, na Avenida Fernão Magalhães, está também cortada devido ao mau tempo..António Leitão da Silva pediu aos automobilistas para não estacionarem junto das zonas que tenham árvores na cidade do Porto..Segundo o comandante da Proteção Civil do Porto, Carlos Marques, há registo de pelo menos 20 ocorrências relacionadas com o mau tempo no Porto, na maioria relacionadas com "quedas de árvores", mas também quedas de estrutura, algumas infiltrações e inundações em virtude dos aguaceiros fortes que se fizeram sentir..Uma árvore (tília) com cerca de 20 metros de altura caiu hoje pelas 08:50 na Praça da República, no coração da cidade do Porto, causando danos em viaturas e numa paragem de autocarro e vias cortadas, mas sem registo de feridos, disseram as autoridades municipais..Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental hoje e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte..Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09:00 de hoje e as 15:00 de sexta-feira, devido à previsão de "ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros"..O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo)..Hoje está também previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 quilómetros por hora (km/h), e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela..Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para hoje nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.