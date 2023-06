Mau tempo deixa uma pessoa desalojada na Madeira

Uma pessoa ficou desalojada no concelho de Santa Cruz, zona leste da Madeira, devido ao mau tempo que afeta o arquipélago, indicou hoje o município, referindo que parte do telhado da habitação caiu durante a noite.

De acordo com a Câmara Municipal, o desalojado encontra-se agora em casa de familiares, tendo sido ativada a linha de apoio da Segurança Social.

Ao nível regional, o Serviço de Proteção Civil da Madeira registou um total de 71 ocorrências entre segunda-feira e hoje de manhã relacionadas com a passagem da depressão Óscar pelo arquipélago, mobilizando 72 meios e 178 operacionais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O maior número de ocorrências registou-se no Funchal, Santa Cruz e Machico", refere o balanço mais recente da autoridade regional, que não assinala ocorrências graves.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha estão sob aviso vermelho desde as 15:00 de segunda-feira devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e está em vigor até às 15:00 de hoje, sendo que o período mais crítico ocorreu entre as 06:00 e as 09:00.

Já a costa norte e a ilha do Porto Santo encontram-se sob aviso laranja.

Os executivos municipais da zona sul da ilha reforçaram os meios para atuar em caso de necessidade, tendo sido registados várias inundações, pequenos deslizamentos de terras e a queda de árvores em vários, nomeadamente na estrada da Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava.

A Direção Regional de Estradas emitiu um comunicado no qual precisa que sete troços de estradas, em diversos pontos da ilha da Madeira, estão encerrados e quatro condicionados devido à queda de derrocadas.

Por outro lado, a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira alertou para a possibilidade de o mau tempo gerar "alguns constrangimentos" nos serviços de recolha de resíduos nos concelhos de Câmara de Lobos, Machico, Santana e Ribeira Brava, indicando também que o abastecimento de água à freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e a parte da freguesia de Câmara de Lobos se encontra interrompido.

As condições meteorológicas adversas motivaram o encerramento de diversos serviços públicos e o Governo da Madeira decidiu suspender a atividade letiva em todas as escolas e em todos níveis de ensino na ilha da Madeira no dia de hoje, retomando a atividade normal na quarta-feira.

O Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo continua condicionado, já com registo de 13 voos cancelados, entre chegadas e partidas, e um voo divergido.