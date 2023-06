Mau tempo deixa 38 pessoas desalojadas na Madeira

Trinta e oito pessoas ficaram desalojadas na Madeira devido ao mau tempo que afeta o arquipélago desde segunda-feira, 22 das quais no Funchal, 15 em Câmara de Lobos e uma em Santa Cruz, indicaram esta terça-feira as autarquias.

No Funchal, a situação mais grave envolve seis casas na freguesia de Santo António, na zona alta do concelho.

"Houve uma derrocada a sul das casas e há perigo de derrocada também a norte", disse o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, num registo áudio enviado à agência Lusa, indicando que 18 pessoas foram afetadas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Já foram acionados os procedimentos normais com a Segurança Social e estamos a encaminhar essas 18 pessoas para um local seguro", indicou.

A Câmara do Funchal está também a tratar do realojamento preventivo de outras quatro pessoas, nas freguesias do Monte e de São Pedro.

"O que importa agora é criar condições de segurança à população e resolver estes casos de desalojados", disse Pedro Calado.

Em Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste, três famílias ficaram desalojadas, indicou a autarquia em comunicado, precisando que se trata de um agregado composto por sete pessoas na freguesia do Jardim da Serra e dois agregados num total de oito pessoas na freguesia do Curral das Freiras.

"As famílias afetadas não ativaram a linha 144 [apoio da Segurança Social], tendo procurado realojamento em casa de familiares", refere a nota.

A autarquia forneceu refeições à família do Jardim da Serra, não tendo apurado ainda a necessidade de refeições das famílias do Curral das Freiras.

No concelho de Santa Cruz, zona leste da Madeira, uma pessoa ficou também desalojada devido à queda do telhado da habitação durante a noite.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha estiveram sob aviso vermelho entre as 15:00 de segunda-feira e as 15:00 desta terça-feira devido à chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que registou o período mais crítico entre as 06:00 e as 09:00 desta terça-feira.

20 pessoas pernoitam em instalação militar

Vinte pessoas que ficaram desalojadas hoje na Madeira devido ao mau tempo, num total de 38, encontram-se instaladas provisoriamente no Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), no Funchal, indicou o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

O governante explicou que se trata de sete famílias residentes no Funchal, nas freguesias de Santo António (18 pessoas) e do Monte (duas pessoas), que foram instaladas no RG3 por razões de segurança, sendo que os restantes desalojados estão em casa de familiares.

Em conferência de imprensa no Serviço Regional de Proteção Civil, Pedro Ramos disse que foram registadas 163 ocorrências, mobilizando 168 meios e 436 operacionais.

"O maior número de ocorrências registou-se no Funchal -- 70 -, Santa Cruz e Machico -- 24 - e Câmara de Lobos -- 28", especificou, referindo que o mau tempo motivou o encerramento dos centros de saúde do Monte, São Roque (Funchal), Campanário e Estreito de Câmara de Lobos (Câmara de Lobos), que retomam a atividade normal na quarta-feira.

As ocorrências mais frequentes foram derrocadas, queda de árvores e inundações, forçando o encerramento de vários troços de estradas em diversos pontos da ilha.

As escolas da ilha da Madeira estiveram também encerradas hoje e retomam a atividade na quarta-feira, situação que impossibilitou a realização da prova nacional de aferição de História e Geografia de Portugal do 5.º ano.

O delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Victor Prior, indicou, na mesma conferência imprensa, que o limite do aviso vermelho -- 60 mm/6 horas (60 litros por metro quadrado em seis horas) foi "largamente ultrapassado" durante o temporal.

"Foram registados 180 mm no Chão do Areeiro [serra sobranceira ao Funchal] em seis horas, foi três vezes mais", disse, explicando que nas regiões montanhosas a precipitação atingiu em acumulado de 600 mm em 24 horas, o maior valor desde que há registo.

O temporal condicionou a operação no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, com o cancelamento de dezenas de voos, afetando milhares de passageiros, mas o movimento já foi retomado.

O arquipélago da Madeira encontra-se agora sem avisos de mau tempo.