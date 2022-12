Mau tempo: Chuva causa 30 inundações e quatro desalojados no distrito de Portalegre

A chuva intensa que caiu esta terça-feira no distrito de Portalegre provocou 30 inundações, até às 16:00, em vias públicas e habitações, tendo deixado quatro pessoas desalojadas em Ponte de Sor, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que as quatro pessoas desalojadas, uma mulher e três filhos, dois dos quais menores, residem na Rua 1.º de Maio, em Ponte de Sor, tendo o alerta para esta ocorrência sido dado à 09:50.

As quatro pessoas foram realojadas temporariamente em casa de familiares, visto que a sua casa "só dentro de três a cinco dias fica em condições de ser habitada", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A maioria das 30 inundações", adiantou a mesma fonte, ocorreu entre as 09:45 e as 14:30, em vários concelhos do distrito, tendo o de Ponte de Sor sido o mais afetado.

No distrito de Portalegre foram ainda registadas, entre outras ocorrências, uma queda de cabos de telecomunicações, duas limpezas de via e uma queda de árvore.

Há precisamente uma semana, Portalegre foi um dos distritos mais afetados pelo mau tempo que atingiu Portugal e que provocou inundações, desalojados, cortes de estradas, entre outros prejuízos pelo país.

Esta terça-feira, oito distritos de Portugal continental estiveram até às 09:00 sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, devido à chuva forte e persistente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes oito distritos, de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Viseu, passaram depois a amarelo até às 16:00.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 07:15 desta terça-feira 40 ocorrências em Portugal continental devido ao mau tempo, sobretudo quedas de árvores e pequenas inundações.