Mau Tempo: Algumas zonas do Norte de Portugal continental com avarias na rede elétrica

Os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real têm algumas áreas com avarias nas redes elétricas de média e baixa tensão, devido aos efeitos da tempestade Ciáran pelo território de Portugal continental, disse fonte da E-Redes..Desde o final da noite de quarta-feira, a passagem da superfície frontal causou "algum impacto na rede elétrica, devido essencialmente à queda de árvores e à projeção de ramos e objetos sobre as linhas aéreas", adiantou à agência Lusa fonte da E-Redes - distribuição de eletricidade..Até ao meio da manhã desta quinta-feira, a região Norte tem sido a mais afetada, e o Minho é a zona que tem registado um maior número de avarias nas redes de média e baixa tensão..A empresa, que não adianta o número de avarias, indica que tem equipas operacionais no terreno desde o final da noite de quarta-feira para repor o normal funcionamento da rede elétrica..Portugal continental está a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação..A Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 07:00 desta quinta-feira 199 ocorrências relacionadas com o mau tempo nas regiões Norte e Centro, a maioria quedas de árvores, sem causar vítimas ou danos avultados.