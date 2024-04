Mau tempo. Risco de cheias e inundações devido à previsão de chuva forte

No final do dia de hoje e no fim de semana espera-se "precipitação persistente e por vezes forte, com particular incidência na região norte e centro do país". Há a "possibilidade de trovoada bem como de vento moderado a forte", estando prevista "agitação marítima na costa ocidental, em particular no domingo".