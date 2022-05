Marta Temido reúne-se hoje com peritos para "adaptar estratégia" à covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta quarta-feira que hoje irá reunir com peritos para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, que tem revelado uma tendência crescente de novos casos.

"Nós continuamos a acompanhar a evolução da situação epidemiológica com os peritos, com reuniões regulares, não aquelas clássicas reuniões do Infarmed, mas reuniões de trabalho regulares. Hoje mesmo, haverá uma reunião informal com peritos para conseguirmos adaptar a nossa estratégia à evolução da situação", afirmou a ministra aos jornalistas.

A governante referiu que a resposta dos serviços de saúde à população também está a ser acompanhada. "Todos nós gostaríamos de poder responder só a outras patologias que não só a covid-19, mas sabíamos também que a pandemia não tinha acabado e que estávamos sujeitos a uma nova vaga de crescimento".

Questionada sobre um possível regresso de restrições e de medidas, como os autotestes gratuitos em farmácias e o uso obrigatório de máscaras em espaços fechados, para fazer face ao aumento de infeções pelo SARS-CoV-2, tendo em conta que amanhã reúne-se o Conselho de Ministros, Marta Temido esclareceu que a comparticipação dos testes é uma decisão do Ministério da Saúde "em função da evolução da situação epidemiológica".

Sobre o aumento de chamadas na linha SNS 24, a ministra reiterou que "as pessoas que têm suspeita de serem um caso covid devem fazer um autoteste".

Destacou o facto de o método de testes ter evoluído muito durante a pandemia. "No início da pandemia só aceitávamos os testes PCR, depois passamos a aceitar os testes rápidos de antigénio, depois vulgarizaram-se os auto testes", resumiu para dizer: "Hoje em dia o autoteste tem uma fiabilidade elevada".

"Quando a pessoa entende necessitar de um teste confirmatório, ligando para a linha SNS 24 pode ter acesso a esse teste rápido de antigénio, já disponibilizado praticamente quase automaticamente", sublinhou. "Mas estamos, cada vez mais, num padrão de resposta à doença em que é a autoresponsabilização e o cidadão, que são colocados - não abandonados - perante a necessidade de adaptar os seus comportamentos àquilo que é a evolução da doença", considerou Marta Temido.

Média diária aumenta para 22.805 casos de infeções. Norte regista Rt de 1,30, o mais alto de todas as regiões

Declarações da ministra da Saúde numa altura em que a média de infeções aumentou de 14.400 para 22.805 casos diários em Portugal, sendo que o Norte regista um índice de transmissibilidade (Rt) de 1,30, o mais alto de todas as regiões, indica esta quarta-feira o INSA.

Segundo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da covid-19 no país, o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus -- atingiu os 1,23 a nível nacional e 1,24 em Portugal continental no período entre 9 e 13 de maio.

Os dados hoje divulgados avançam ainda que o número médio de casos diários de infeção a cinco dias passou dos 14.400 para os 22.805 em Portugal, sendo ligeiramente mais baixo (21.980) no continente.

Por regiões, a Madeira é a única que apresenta um Rt abaixo do limiar de 1, apesar de ter registado um aumento de 0,86 para 0,99.

Este indicador é mais alto no Norte, que passou de 1,17 para 1,30, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 1,23, o Centro com 1,17, o Algarve com 1,15, os Açores com 1,14 e o Alentejo com 1,13.

"Todas as regiões, à exceção da região autónoma da Madeira, apresentam a média do índice de transmissibilidade (cinco dias) superior a 1, o que indica uma tendência crescente" de novas infeções, alerta o INSA.

De acordo com o documento, todas as regiões registam também uma taxa de incidência bastante superior a 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, sendo a mais elevada nos Açores (2.933,1), seguindo-se o Centro (2.797,2), o Alentejo (2.678,5), o Norte (2.505,9), Lisboa e Vale do Tejo (1.888), o Algarve (1.842,1) e a Madeira (962,1).

O INSA estima que, desde o início da pandemia e até 13 de maio, Portugal tenha registado 4.118.509 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a covid-19.

Com Lusa