Marta Temido garante que taxas moderadoras acabam em junho

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu esta sexta-feira que as taxas moderadoras vão acabar em todo o serviço do Serviço Nacional de Saúde (SNS), menos nas urgências não referenciadas ou que não origine internamento. A promessa foi reiterada pela governante durante o segundo dia do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

"A partir de junho, exceto na urgência não referenciada ou que não origine internamento, a cobrança de taxas moderadoras acabará em todos os serviços do SNS", afirmou Marta Temido.

Além desta garantia, a ministra da Saúde sublinhou que a proposta orçamental reforça o SNS com mais 700 milhões de euros. Ou seja, um valor 6,7% acima do crescimento previsto para o PIB [Produto Interno Bruto]", disse. Este ano, o OE2022 prevê um total de 11,1 mil milhões de euros para o SNS, verba mais alta de sempre canalizada para a Saúde, que compara com os 10,4 mil milhões canalizados em 2021.

De acordo com a governante, o reforço da dotação para a Saúde permitirá investir em profissionais de saúde. Segundo Marta Temido, há hoje mais de 3.836 efetivos face a dezembro de 2020.

Na sua intervenção a governante aproveitou para dar nota que, na sequência do acolhimento de ucranianos que chegam a Portugal fugindo da guerra no leste da Europa, registam-se já 33 mil refugiados inscritos no SNS.

