Marisa Ramos. A mineira que queria ser hospedeira de bordo

Nascida e criada em Aljustrel, os seus sonhos de criança eram ser enfermeira, para poder ajudar os outros, ou hospedeira de bordo, para trabalhar num avião.

A sua educação foi extremamente rígida, sendo obrigada desde cedo a ocupar-se dos afazeres domésticos, pois a sua avó considerava que brincar era uma perda de tempo e que o mais importante para uma menina era estar preparada para tomar conta de uma casa. Na escola era boa aluna e adorava estudar, com exceção de matemática, a responsável por não ter podido seguir ciências depois do nono ano de escolaridade.

Concluiu o décimo segundo ano, na Escola Secundária de Aljustrel, com média de catorze valores. Infelizmente, não pôde candidatar-se à faculdade, porque a altura em que o devia fazer coincidiu com o período de despedimentos em massa das Pirites Alentejanas, e o pai que ficou desempregado não tinha como pagar-lhe os estudos.

Sem grandes alternativas, começou a trabalhar como ajudante de cabeleireira em Messejana. Tinha apenas dezoito anos. Aguentou dois anos, mas como o ordenado nem chegava para pagar as despesas inerentes à compra do automóvel que havia decidido comprar, mudou de emprego.

Desta vez para a área de serviço de Aljustrel, onde gostava mais de estar pois o contacto com os estrangeiros que por ali passavam permitia-lhe praticar algumas das línguas que havia aprendido na escola.

Assim permaneceu três anos, e quando estava quase a fazer parte dos quadros da empresa, foi despedida. Sem perspetivas, entrou para uma empresa de limpezas, onde ficava apenas algumas horas para ganhar para as despesas.

Algum tempo depois, começou a trabalhar no matador de abate de aves, na Herdade da Daroeira, onde ficou três anos, até ao momento em que por estar grávida foi dispensada, com a alegação de "não conseguir desempenhar as mesmas funções".

Após o nascimento do filho, a empresa do marido despediu-o, para não o tornar efetivo, e foi nessa altura que decidiu que tinha de procurar emprego. Neta e filha de mineiros, chamou-lhe a atenção um anúncio que viu no portal do Centro de Emprego a pedir pessoas para a Mina de Neves Corvo.

Resolveu inscrever-se e tentar a sorte, ainda que estivesse convencida de que jamais a chamariam para a entrevista, por se tratar de um trabalho desempenhado maioritariamente por homens. Mas não foi assim. Não só entrou, como o fez na companhia de muitas outras mulheres. Cerca de uma dezena.

Depois, teve uma formação de três meses para aprender a trabalhar com as máquinas que existem na mina, algumas das quais chegam a transportar até sessenta toneladas de minério. E as mulheres podem manobrá-las todas.

Ao longo dos seus onze anos como mineira conduziu dezenas de máquinas, mas atualmente o seu dia-a-dia é mais tranquilo pois trabalha na superfície, na área da manutenção, depois de sofrer um pequeno acidente no fundo da mina.

Quando lhe perguntamos como é ser mineira, diz que é necessário ter força física, uma vez que algumas tarefas são bastante pesadas para serem desempenhadas apenas por uma mulher. Mas sobretudo, muita força psicológica e resistência física para se adaptar às alterações climáticas, pois segundo explica o fundo de uma mina tanto pode ser gelado como extremamente quente, e já viu muita gente aflita rezando a Santa Bárbara, a padroeira dos mineiros.

Pedimos-lhe para nos falar um pouco da sua vida para além do trabalho na mina. Conta-nos que tem um filho de onze anos, exatamente os mesmos em que trabalha na mina, e explica que todos os sacrifícios que fez foi para lhe proporcionar uma vida melhor.

Lamenta não ter tido mais tempo para estar com ele. Para ver os primeiros passos, por exemplo, pois com os turnos que tinha, havia semanas em que mal o via, perdendo algumas das fases mais bonitas do seu crescimento. Quando chegava a casa, ele ainda dormia, e depois tinha de voltar a sair antes de ele acordar.

Relativamente à discriminação das mulheres no meio, afirma que sente uma evolução enorme na aceitação das suas capacidades por parte dos colegas. Quando entrou havia pouco mais de uma dezena de mulheres que sofreram uma rejeição enorme por parte dos homens. Sobretudo os mais velhos, que as viam como um empecilho por estas lhes pedirem conselhos e ajuda para algumas tarefas, pois a verdade é que eles, nessa altura, tinham mais experiência do que elas.

Eram muitos os que lhe diziam que o lugar da mulher era em casa e não no fundo de uma mina, ainda que, atualmente, os mineiros mais jovens já as aceitem como colegas de trabalho, pois na sua opinião compreenderam que elas são tão capazes quanto eles e que todos têm a ganhar se trabalharem em conjunto, beneficiando das características próprias de cada um.

Colocando a sua vida em retrospetiva, sente-se muito orgulhosa por ser capaz de demonstrar com o seu trabalho que as mulheres não são o sexo frágil, como a sociedade gosta de as rotular, e que com força e determinação conseguem desempenhar as mesmas funções que os homens.

É por essa razão que guarda na memória, com especial carinho, o dia em que ao chegar à superfície toda suja e com a cara negra, depois de fazer um carregamento de uma frente, o filho ainda pequeno lhe disse que ela estava linda e que sabia que estava a ganhar dinheiro para ele poder comer... a emoção foi tal que as lágrimas correram de fio.

*Autoras do livro Mulheres do meu país - século XXI inspirado na obra homónima de Maria Lamas. O livro, que tem design gráfico de Andrea Pahim, está à venda nas livrarias online e no FB. O DN publica nesta segunda quinzena de agosto uma seleção de 15 perfis de portuguesas notáveis.