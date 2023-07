Marinha tunisina em missão de formação no Tejo

O incentivo à troca de experiências entre cadetes das Marinhas de Guerra de vários países é o objetivo da missão de quatro dias realizada por dois navios patrulha tunisinos que estão ancorados em Lisboa.

Até dia 24, o "Hannon 613" e o "Syphax 611" estarão no Tejo para cumprir uma das escalas das chamadas saídas de verão, organizadas anualmente pela Academia Naval da Tunísia com a motivação de incentivar o intercâmbio entre jovens em formação de várias marinhas do mundo, com quem este país tem boas relações militares. Nesse sentido, um cadete da Marinha portuguesa passará a integrar também a missão.

Presidido pelo Comodoro Saber Hechmi, em coordenação com os comandantes dos navios, Capitão Yosr Elyes Jamel (Hannon 612) e Capitão Rejeb Ben Gara Ali (SYPHAX 611), o grupo fez uma visita de cortesia ao Comodoro português Valente Tinoco.

Mais tarde, num cocktail de boas-vindas a bordo do "Syphax 611", estiveram, em representação, da Marinha portuguesa comodoro Paulo Jorge da Silva, capitão-de-mar-e-guerra Luís Manuel Guimarães Ribeiro da Silva, capitão-de-mar-e-guerra Ricardo José Gomes da Silva Inácio e capitão-de-fragata Ricardo José Sá Granja, bem como membros do corpo diplomático árabe acreditado em Portugal e representantes do grupo de amizade Portugal-Tunísia.