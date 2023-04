Vitorino, venha daí mostrar como se faz!". À ordem do treinador Pedro Folgado, o antigo guarda da PSP responde com prontidão. Ali, no tatami, ninguém lhe julga oito décadas de vida a que já acrescenta uns trocos. Ele e o companheiro [António] Marques estão entre os atletas que mais orgulham a equipa do projeto Avós(z) do Judo, que há três anos nasceu no Judo Clube da Marinha Grande, com a missão principal de prevenir as quedas da população sénior. Ao princípio foi pensado apenas para a comunidade local, mas acabou por estender-se ao vizinho concelho de Leiria, através de uma candidatura ao programa Portugal Inovação Social.

Por hoje, o pavilhão está por conta de um grupo da Aldeia dos Beneficiários, o Lar de Idosos da Polícia de Segurança Pública na Vieira de Leiria. Do grupo faz parte Cristina Chaparro, uma das primeiras mulheres-polícias do país. Aos 86 anos, a demência não lhe deixa contar como eram passados os dias nas ruas de Lisboa, enquanto sinaleira. Mas o corpo permite-lhe uma igualdade de circunstâncias com as companheiras: não consegue fazer muita coisa, em termos de exercício físico, mas faz seguramente tudo o que nunca imaginou.