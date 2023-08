Marinha acompanhou navio russo ao largo da costa portuguesa

A Marinha acompanhou a passagem do navio russo Kildin ao largo da costa continental portuguesa, adiantou, num comunicado divulgado este sábado.

"O NRP Figueira da Foz esteve a acompanhar e a monitorizar, durante esta madrugada, o navio da Federação Russa Kildin que se encontra a navegar em trânsito ao largo da costa continental portuguesa", disse aquele ramo das Forças Armadas.

A Marinha recordou que "a monitorização de unidades navais russas decorre da defesa dos interesses nacionais e do exercício da autoridade do Estado no Mar" e que contribui "igualmente para compromisso de Portugal no esforço coletivo da Aliança na manutenção do conhecimento situacional marítimo".

A Marinha portuguesa tem acompanhado vários navios russos nos últimos tempos, na sua passagem ao largo da costa portuguesa.