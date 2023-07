O assédio no trabalho está proibido nos códigos do Trabalho e Penal, mas é uma realidade. Mesmo assim são poucos os médicos que levam os casos até à justiça. Porquê?

A principal razão é porque o assédio laboral visa, em última instância, levar o profissional a sair do serviço ou da unidade onde está e a denunciar o seu contrato de trabalho. O que coloca de imediato em causa a questão da estabilidade do emprego e da vida familiar. Portanto, o médico pensa: "Se denuncio o contrato corro riscos, principalmente se tiver de ir para um local distante de onde tenho a minha vida organizada." E prefere fazer aquilo que define o próprio assédio laboral que é ir aguentando, isolando-se e tentando passar pelos pingos da chuva, que é o que me dizem alguns quando procuram o gabinete jurídico do sindicato. Assim, evitam serem o foco de atenção. Ou seja, começam por se anular, por não progredir na carreira e chegam à depressão, na tentativa de esgotar ao máximo as hipóteses de não terem de denunciar o contrato. Depois há outra razão, mas está do lado dos tribunais, que é a dificuldade do ónus prova.