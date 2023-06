Marcelo antecipou para este sábado visita a Pedrógão

Marcelo Rebelo de Sousa no Memorial de autoria do arquiteto Souto Moura.

O Presidente da República esteve este sábado em Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos e visitou o Memorial às vítimas dos fogos de 2017. Marcelo Rebelo de Sousa antecipou-se assim à inauguração oficial, marcada para o dia 27 sem que ele tivesse sido consultado sobre a data.

Depois de marcar presença na festa do São João, no Porto, Marcelo foi questionado sobre a possibilidade de ir a Pedrógão Grande antes de ir a Itália e respondeu: "Pode acontecer, entre amanhã [domingo] e depois de amanhã [segunda-feira]". Afinal foi mesmo este sábado.

Numa nota publicada na terça-feira no sítio oficial da Presidência da República na internet, o chefe de Estado afirma que "teve conhecimento, pela comunicação social, da cerimónia de inauguração, no próximo dia 27 de junho, do monumento de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande".

PR soube pela imprensa

"Como é sabido, o Presidente da República estará nessa data em Itália, numa reunião da Cotec Europa, juntamente com o Presidente italiano, Sergio Mattarella, e o Rei Felipe VI de Espanha, encontro esse que terminará ao início da tarde, tornando impossível estar de volta a Portugal antes do fim da mesma", lê-se na mesma nota.

O comunicado presidencial foi emitido horas depois de o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), Gonçalo Lopes (PS), também presidente da Câmara de Leiria, ter anunciado à Lusa que a data da inauguração oficial seria o próximo dia 27. "Não é, propriamente, uma inauguração, porque o monumento já está aberto. Será uma cerimónia de visita ao espaço e aonde será prestada homenagem às vítimas dos incêndios de 2017", afirmou o autarca, falando em Porto de Mós, à margem de uma reunião de comunidades intermunicipais.

Segundo dizia então, na iniciativa vão marcar presença elementos do governo, como o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, autarcas das regiões afetadas, a Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, outras entidades ligadas à área social e associativa desses concelhos, o autor do memorial (arquiteto Souto Moura) e a população. Nas mesmas declarações, Gonçalo Lopes esclareceu que será a CIMRL a ficar "com a responsabilidade da manutenção do monumento", estando a ultimar um protocolo com as Infraestruturas de Portugal.

O memorial, um investimento de 1,8 milhões de euros, inclui um lago com cerca de 2500 metros quadrados de área, alimentado por uma gárgula com 60 metros de extensão, sendo bordejado por uma faixa de plantas constituída por nenúfares brancos, lírios e ranúnculos. Num muro bordejando o lago estão inscritos os nomes das 115 vítimas dos incêndios de 2017 (os de Pedrógão e outros).

No passado dia 17, data em que passaram seis anos sobre o incêndio, o memorial abriu ao público mas a ausência de figuras de Estado foi criticada pela Associação de Vítimas do Incêndios de Pedrógão Grande. Marcelo Rebelo de Sousa justificava sua ausência com a inexistência de qualquer cerimónia organizada. "Decidi fazer aquilo que fiz o ano passado que é ir incógnito", disse o Presidente da República.