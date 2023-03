Marcelo pede "óbvio" afastamento dos padres suspeitos

Preventivamente "afastar do exercício de funções ou de responsabilidades pastorais quem deve ser afastado". O Presidente da República não tem dúvidas de que devem ser aplicadas medidas cautelares - "e quanto mais depressa melhor"- nos casos de suspeitas de abusos sexuais na Igreja Católica.

Explicação? "É uma questão tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia de prevenção e tomada de medidas cautelares para acautelar possíveis novas vítimas e acautelar os próprios eventualmente envolvidos, que penso que uma reflexão atenta levará a que se faça aquilo que num primeiro momento, a meu ver incompreensivelmente, não se fez".

Em Gondomar, à margem do Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu: "há coisas que têm de ser feitas e quanto mais depressa melhor"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Soluções? A primeira medida imediata é "não se demorar mais tempo em tudo o que não se pode perder tempo"; "Segundo, assumir a responsabilidade plena"; "Terceiro tomar medidas preventivas, o que significa afastar do exercício de funções ou de responsabilidades pastorais quem deve ser afastado por essas medidas preventivas e mostrar a vontade de reparar as vítimas".

Mas, não ficar por aqui porque "é evidente que a preocupação em relação ao futuro deve existir porque é um problema nacional".

No relatório, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, alertou que os dados recolhidos nos arquivos eclesiásticos sobre a incidência dos abusos sexuais devem ser entendidos como a "ponta do iceberg".

"Ser sincero [já não é] fatal"

Ao lado de um ministro da "maioria requentada" e "cansada", Marcelo decidiu confessar-se "sincero" não sabendo, como sublinhou, se "é bom o Presidente da República ser tão sincero, acho que cria mais inimigos do que amigos". Mas, afinal de contas, concluiu: a sinceridade não mata até porque o tempo está a favor do Presidente: "a dois anos e meio de fim de mandato [ser sincero] não é fatal".

Foi em Gondomar, no Congresso dos Bombeiros, que teve início este sábado e termina domingo, e quando na mesa estava o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que Marcelo confessou que olhou com desconfiança para a ANEPC [Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ], criada por António Costa.

"Não fui admirador da criação da ANEPC naquela altura. Porque era uma realidade nova que não entrava no meu universo mental. Era vista desta maneira: surge agora uma estrutura que vai mandar em nós [referindo-se aos bombeiros]. Será que ela nos compreende? Será que ela gosta tanto de nós como nós gostamos da nossa missão? Não seremos marginalizados para sempre perante a estrutura? (...) E vocês [bombeiros] perguntavam-se: Não haverá mais chefes que índios? Nós os índios e eles os chefes?".

Depois das dúvidas, a confissão "sincera", como lhe chamou, sobre o que foi acontecendo. "Mas a realidade é que a ANEPC se foi fazendo e tiveram de conviver várias entidades e todas com funções importantíssimas", afirmou.

E logo depois, novas dúvidas porque se os bombeiros estão reunidos é "porque estão preocupados".

"Dir-se-á: mas como é que estão preocupados se há um ministro da Administração Interna que tenho a certeza vai fazer tudo para ir ao encontro da resolução daquilo que vos preocupa? Estão preocupados porque sabem o que é a faina do dia a dia. Sabem o que são as dificuldades do dia a dia. Não são só vossas, mas são muito vossas (...) No dia em que deixasse de haver bombeiros fortes enraizados nas comunidades locais, morriam as localidades locais", avisou.

Dúvidas, avisos, confissões e uma constatação que o Presidente quer ver retificada. A sobrevivência e sustentabilidade das associações humanitárias passa "por ter o apoio a tempo". E a tempo, é mesmo a tempo, insistiu, porque "o apoio que chega meses depois já não é apoio. É quase apoio".

A TAP e a "convicção"

"Sempre achei", garantiu o Presidente, "que o grande objetivo da reestruturação é preparar para a privatização (...) que o processo de privatização da TAP é muito importante". E por contraponto ao "otimista irritante" e de "nervos de aço", Marcelo - que já se habitou "à divergência entre os dois, o otimista e o otimista irritante" e a quem Costa recentemente pedia "paciência asiática" - disse não ser "um otimista excessivo", mas acreditar "que aquilo que infelizmente não foi possível fechar em março de 2020 por causa da pandemia possa ser viável fechar no mais curto lapso de tempo possível".

Numa frase: "Tenho a convicção de que vai haver interessados".

E a notícia de que a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener se prepara para exigir mais de três milhões de euros de indemnização pelo pagamento dos salários e um bónus a que teria direito até ao fim do contrato?

Silêncio. O presidente optou por não responder respondendo que "é muito importante para Portugal e para os portugueses que contribuíram com o seu dinheiro ao longo de tantos anos, o termo de um processo que convém que acabe com alguma rapidez". Ou como tinha dito minutos antes: "No mais curto lapso de tempo possível".

"É justíssimo fiscalizar, mas... "

Questionado sobre a notícia do Expresso de que o Governo está a estudar alterações à lei para fixar um limite para as margens de lucro, Marcelo não teve dúvidas: "Em relação a aproveitamentos excessivos e injustificados em todos os produtos principalmente em meios básicos, isso é justíssimo". Porém, avisou, "relativamente ao resto é preciso conhecer as ideias em pormenor".

O Expresso assegura que o governo está a estudar várias medidas e não exclui, por exemplo, vir a fixar - mesmo que excecionalmente e com carácter temporário - um limite para as margens de lucro de produtores, industriais e distribuidores.

"O mais importante é ter a noção que não é legítimo que, além daquilo que haja na inflação provocada por custos exteriores e consequências interiores, haja quem tire proveito disso para fins especulativos. Isso deve ser controlado e fiscalizado. Essa é uma preocupação que até o Governo já afirmou", disse Marcelo.