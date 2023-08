Marcelo manifesta a Joe Biden pesar e solidariedade pelos incêndios no Havai

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou ao homólogo norte-americano, Joe Biden, uma mensagem de condolências pelas trágicas consequências dos incêndios no Havai, que mataram 93 pessoas segundo o último balanço.

Numa nota no sítio oficial da Presidência da República é referido que Marcelo Rebelo de Sousa "transmitiu pesar e solidariedade ao Presidente dos EUA, Joe Biden".

"O Presidente da República enviou ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, uma mensagem de condolências e solidariedade pelas trágicas consequências provocadas pelos fogos no Estado do Havai", refere o texto.

O número de mortos nos incêndios que atingiram a ilha norte-americana de Maui, no arquipélago do Havai, subiu para 93, de acordo com os dados apontados no domingo pelas autoridades locais.

As entidades oficiais preveem que, à medida que as buscas prosseguem nas zonas devastadas, mais vítimas vão ser encontradas.

Também num comunicado divulgado no domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, alguns lusodescendentes que estavam desaparecidos nos incêndios na ilha de Maui já foram localizados e Portugal continua a acompanhar a situação no Havai.

No mesmo comunicado "não se excluí que ainda existam desaparecidos".

O governador do Havai, Josh Green, referiu que os incêndios são já a "maior catástrofe natural que o Havai alguma vez viveu", segundo a CNN, ultrapassando as 61 mortes confirmadas na sequência de um tsunami em 1960.

Antes de o Havai se tornar um estado, em 1959, um tsunami em 1946 matou 158 pessoas.