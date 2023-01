Marcelo falou com o pai de militar que morreu em Santa Margarida

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou com o pai do militar do Exército que morreu no domingo no Campo de Santa Margarida, distrito de Santarém, "a quem transmitiu sentidas condolências".

Esta informação consta de uma nota publicada esta segunda-feira no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O militar morreu no domingo à noite no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, em circunstâncias "ainda por apurar", confirmou fonte oficial do Exército à agência Lusa, depois de a informação ter sido avançada pela TVI/CNN Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, lamentou hoje esta morte e disse que está em curso uma averiguação.

De acordo com Helena Carreiras, "o Exército de imediato atuou" e estão a ser apuradas "as circunstâncias deste incidente", não sendo de momento possível, "sem esse apuramento concluído, dizer muito mais".

"Todas as instituições foram chamadas, a polícia, mas também o Centro de Psicologia Aplicada do Exército está no terreno. Vamos aguardar pelos resultados desta averiguação", afirmou a ministra, em declarações às televisões, nas Jornadas da Defesa Nacional sobre o Espaço, no forte de São Julião, em Oeiras, distrito de Lisboa.